De la obsesión de Guardiola a la intimidad de la charla técnica: la anécdota que reveló Gabriel Milito sobre la final Barcelona-Estudiantes

El día que Gabriel Milito explicó cómo jugaba Estudiantes de La Plata al plantel del Barcelona

En el Mundial de Clubes 2009, Estudiantes de La Plata estuvo a un puñado de minutos de lograr una de las grandes hazañas del fútbol argentino. En la final frente al FC Barcelona, Mauro Boselli puso adelante al Pincha en el marcador y elevó las ilusiones de todos los hinchas. Sin embargo, a los 89′ Pedro cabeceó para estampar el empate y en el tiempo extra Lionel Messi, de pecho, le dio la ventaja y la victoria al cuadro español. Poco más de 14 años más tarde, Gabriel Milito reveló que ayudó a Josep Guardiola a preparar el encuentro.

“¿Por qué no le decís ahora en la cara que los traicionó cuando le dijo a Guardiola cómo juega Estudiantes?”, preguntó uno de los panelistas de TyC Sports. Rodrigo Braña, también parte de dicho canal, aprovechó para agregar un comentario respecto del histórico duelo: “Es verdad, porque yo después vi la nota y a mí me parecía raro que agarraba la pelota y no me venía a marcar nadie. Mi duda es, ¿vos le dijiste que me dejen la pelota a mí?”.

Lejos de ocultar la verdad, Milito comenzó a contar detalles al respecto. “Hablé del Chapu, creo que no lo conté nunca. Era un partido súper importante para los dos, pero principalmente para el sudamericano. Tuve la suerte de estar del otro lado y en Argentina había una locura total por ese partido. Me acuerdo cuanta gente fue a despedir a Estudiantes a Ezeiza y nosotros en el Aeropuerto Del Prat habían tres cámaras y nadie más. Llegamos a Abu Dabi y Pep estaba bastante preocupado porque mientras en Argentina se hablaba únicamente de la final, en los diarios de Barcelona salían los posibles refuerzos para enero”, detalló el ex defensor central.

Messi definió aquella final con un golazo de pecho

El actual entrenador de Argentinos Juniors explicó la diferencia con la que se vive el Mundial de Clubes: “Barcelona no había ganado nunca la Intercontinental, él estaba obsesionado con ese partido. Una tarde que íbamos a entrenar, dos días antes, había dos sillas en la sala de la charla de Pep y yo recién me había levantado. Me llama y me dice: ‘Bueno contale a tus compañeros de Estudiantes de La Plata. Con qué nos vamos a encontrar’. Decí que yo había visto varios partidos de Estudiantes, la final con Cruzeiro. Empecé a explicar cómo tomaba un argentino ese partido”.

Para cerrar, le respondió la duda a su ex compañero sobre si habló con el Barcelona sobre cómo manejar el mediocampo. “En la mitad de la cancha tienen al Chapu Braña y le dije a Xavi, a Andrés Iniesta que ahí es pelota y algo más. No es como en Europa o la Champions. Acá es pelota y algo más para sacarte del partido, para que te enojes. Y así fue, raspó de lo lindo en el medio”, concluyó entre risas Gabriel.

