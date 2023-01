Los detalles del robo millonario a Usain Bolt: la fortuna que desapareció de su cuenta

Usain Bolt perdió casi la totalidad de lo que sería su pensión privada (Reuters)

La semana pasada se conoció que Usain Bolt había sido víctima de un multimillonario robo que estaba bajo investigación de la Policía de Jamaica. Sin avances en el caso hasta el momento, el abogado del ex deportista dio detalles de la sustracción que sufrió su cliente y contó que si no hay novedades en los próximos días, llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Kingston.

Según le contó Linton P. Gordon al sitio Bloomberg, el ex campeón mundial y olímpico perdió cerca de USD 12 millones en una cuenta en la que apenas le quedaron USD 12 mil. “Son noticias angustiosas para cualquiera”, comentó el letrado. “Y ciertamente en el caso del Sr. Bolt, quien estableció esta cuenta como parte de su pensión privada”.

Es que el jamaiquino había confiado gran parte de sus ahorros a la empresa de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) y ahora, producto de una estafa, perdió la gran mayoría de ellos. Su representante, Nugent Walker, informó la semana pasada que se habían “tomado todas las medidas pertinentes para llegar al fondo del asunto” y comentó en conferencia de prensa que la División de Investigaciones Financieras y la Comisión de Servicios Financieros ya estaba al tanto de la situación.

Pero, a una semana de que se conociera el hecho, no han habido avances significativos, y por eso su abogado adelantó que si Bolt no obtiene su dinero de vuelta en “ocho días” llevará el caso a la Corte Suprema de Kingston. Por otro lado, el canal de noticias locales The Gleaner advirtió que si el deportista no recupera su fortuna en 10 días, la compañía SSL podría perder su licencia para operar. Hasta el momento, el principal sospechado, que estaría en la mira de las fuerzas de seguridad, sería un antiguo empleado de SSL, quien podría estar involucrado en un fraude masivo a la entidad, que incluirían las sumas desaparecidas denunciadas por Bolt.

Hasta el momento, el ex campeón mundial de atletismo no ha hablado con ningún medio y apenas se limitó a realizar un breve pero contundente posteo en sus redes sociales. “En un mundo de mentiras, ¿dónde está la verdad? El mundo endemoniado... ¿Cuál es su raíz? El dinero”, escribió en una publicación acompañada de una imagen de color negro.

Bolt ostenta el récord Mundial en 100 y 200 metros con tiempos de apenas 9,58 segundos y 19,19 segundos, respectivamente, ambos establecidos en 2009 (Reuters)

Usain Bolt se retiró en 2017, después de una carrera formidable en la que se transformó en el hombre más rápido del mundo en cortas distancias y ganó ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en una estrella mundial y en el jamaiquino más famoso de la historia después del cantante Bob Marley. Por eso, la noticia de la estafa tiene en vilo al país caribeño.

El ganador de once títulos mundiales luchará por recuperar su dinero, después de una extensa carrera en la que ha ostentado distintos cargos luego de su retiro. Llegó a ser condecorado como Director de Velocidad en la firma Digicel, la compañía más grande de telecomunicaciones en el Caribe, con el objetivo de que forme parte de un puesto ejecutivo para darle publicidad a la empresa. También es accionista minoritario de un famoso restaurante franquicia en Kingston, llamado Tracks & Records. Tiene su propia marca de rasuradoras eléctricas llamada Champion Shave, donde el ex velocista es imagen y uno de los propietarios. Además, cuenta con acciones en plantillas deportivas de la marca Enertor y es un fan asiduo del transporte eléctrico, pues fundó su compañía llamada Bolt Mobility, la cual patrocina un modelo llamado B-Nano. Además, produce bicicletas y scooters eléctricos que ya ruedan en Europa y Estados Unidos.

