Un nuevo video de la jugada clave de la final del Mundial abrió el debate en las redes: “¿Y si le daban el pase a Mbappé?”

La nueva perspectiva de la atajada de Dibu Martínez que abrió el debate

La final del Mundial Qatar 2022 que protagonizaron Argentina y Francia quedó en la historia como uno de los mejores encuentros definitorios en la larga trayectoria del icónico certamen. Los seis goles anotados, la definición por penales para el infarto y todos los condimentos exteriores generaron que el partido disputado en el Lusail Iconic Stadium sea destacado como un espectáculo inigualable. A medida que pasa el tiempo, los fanáticos vuelven a ver las jugadas claves y se aprecian detalles que previamente se pasaron por alto.

La atajada de Emiliano Martínez a Randal Kolo Muani a los 123 minutos del cotejo ya es parte de los libros dorados del fútbol argentino mientras que por el lado de los aficionados de Les Bleus, cuestionan la definición del delantero. Un nuevo video filmado desde la tribunas del estadio en Doha apareció en las redes sociales y la pregunta que sobrevoló a los espectadores es si el punta del Eintratch Frankfurt pudo haber asistido a Kylian Mbappé en el mano a mano contra el Dibu.

Una de las grandes dudas que brotan al ver el fragmento es si la estrella del París Saint Germain estaba fuera de juego en el caso de que Kolo Muani hubiera decidido ceder el balón. El VAR iba a tener que interceder en la final una vez más para determinar si la posición de Kiki era legal o no. Por otro lado, algunos fanáticos recordaron que la mejor decisión en ese momento era definir por encima del arquero marplatense, ya que había salido para achicar el ángulo de remate del jugador francés.

Emiliano buscó hablarle a Kolo Muani antes de su penal (Foto: Reuters)

Dicho momento en el minuto 123 de partido fue el envión anímico que necesitó Emiliano para convertirse en héroe nacional en la definición por penales. El guardameta utilizó una de sus técnicas de distracción justamente contra Kolo Muani: con un leve saltito a un pie y un movimiento de manos, lanzó una frase al aire para que le leyeran los labios desde el cuerpo técnico de la Albiceleste. “¿Quién es? ¿El del pasito?”, consultó el guardameta del Aston Villa. Al recibir la confirmación, clavó la mirada contra el futbolista francés y le hizo un gesto de que estudió sus lanzamientos.

En la serie decisiva le contuvo el remate a Kingsley Coman y logró meterse en la mente de Tchouameni,quien desvió su siparo.

A quien no le gustó dicho accionar de Martínez fue a su colega Hugo Lloris. “Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...”, sorprendió en charla con L’Equipe a la hora de anunciar su retiro de la selección.

