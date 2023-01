Polémica con Teo Gutiérrez: rifó una camiseta de Messi, se quedó con el premio y una publicación desató la furia de sus seguidores

Lionel Messi y Teófilo Gutierrez antes de un partido entre las selecciones de Argentina y Colombia.

Lo que comenzó como un acto destacable y de buena fe, se volvió todo lo opuesto y hoy Teófilo Gutiérrez es criticado por sus propios seguidores. Es que el delantero colombiano anunció en sus redes sociales una rifa de la camiseta de Lionel Messi con fines benéficos. Sin embargo, su accionar luego de conocer el número ganador fue la que causó revuelo.

Es que el ex delantero de River Plate, Racing Club y Rosario Central en Argentina, anunció que no hubo ganador y decidió quedarse con el premio. Sobre esta actitud, muchos de los usuarios le recriminaron que no la haya vuelto a sortear hasta que aparezca un ganador, como suele ocurrir en este tipo de actos.

Otros fueron más allá y pusieron en duda el sorteo, ya que lo hizo mediante una aplicación y directamente mostró el resultado final a través de una captura de pantalla de su móvil personal. Sin embargo, lo que más molestó a los usuarios de las redes sociales fue lo que publicó horas después.

Teo Gutiérrez mostró el resultado de la rifa que realizó

En medio del escándalo y las críticas desatadas por quedarse con el premio anunciado, Teo compartió una imagen en Instagram disfrutando de un paseo en lancha. Por supuesto, varios usuarios se refirieron al incidente con claro malestar, mientras que otros bromearon al respecto.

Como ocurrió con el ex futbolista del Deportivo Cali, último club de Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado, quien le escribió: “¿Quién se ganó la rifa teiño? 🤣🤣🤣”. También en tono de broma, Kevin Velasco, otro jugador del Cali, publicó: “¿Compraste la cadena con la rifa Jefe 🤣🤣?”.

Teo Gutiérrez le respondió al primero y lejos de bajar el clima de enojo, su respuesta no hizo más que lanzar más leña al fuego de la polémica: “Papito con esa rifa estoy viajando 😁”.

El comentario de Teo Gutiérrez por la rifa camiseta messi

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gane, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1.400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”, explicó Teófilo Gutiérrez sobre la camiseta que consiguió en plena disputa de la Copa América de Chile.

En aquel momento, el delantero colombiano intercambió saludos con el capitán argentino y tras obsequiarle su casaca, Messi también le dio la suya. “Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, agregó el goleador cafetero.

“Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, fue el anuncio de Teo Gutiérrez tras el resultado final del sorteo que disparó la polémica.

Las críticas en las redes a Teo Gutiérrez por la polémica rifa de la camiseta de Messi:

