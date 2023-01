Los detalles de la “reconciliación” de Canelo Álvarez con la Argentina tras el escándalo con Messi: la historia de la foto viral en un centro de esquí

Canelo Álvarez estuvo en el centro de esquí de Vail, Colorado y tres argentinos fueron sus instructores (Federico Silveyra)

Pasó el Mundial de Qatar 2022 y con él también algunas situaciones que levantaron polvo en las redes sociales e involucraron a dos estrellas del deporte como Lionel Messi y Saúl Canelo Álvarez. Luego del 2-0 de Argentina ante México en Lusail, en un duelo clave para la continuidad de ambos seleccionados en la competencia, un comentario del boxeador nacido en Guadalajara desató un escándalo.

Durante los festejos en el vestuario se viralizaron imágenes en las cuales se veía en el suelo una camiseta mexicana, la que intercambiaron Messi y Andrés Guardado. Canelo interpretó la situación como una falta de respeto hacia su patria y, encendido por la pasión, criticó en su cuenta de Twitter al rosarino, a quien luego amenazó: “Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por la mamada que hizo. Que le pida a Dios que no lo encuentre”.

Tras el revuelo, el boxeador, que es considerado uno de los mejores libra por libra de la historia, pidió disculpas por haber mal nterpretado la secuencia y abrió el 2023 con un gesto noble para los argentinos, recibiendo una camiseta albiceleste en el centro de esquí en Colorado, Estados Unidos.

La imagen de un Canelo sonriente con la celeste y blanca causó furor en las redes. “Argentina perdona, arriba México”, escribió Federico Silveyra, el autor de esa fotografía en la que se ve al boxeador de 32 años junto a uno de los instructores de esquí, Lucas Berro.

Canelo Álvarez posa con la camiseta argentina en un centro de esquí en Colorado (Federico Silveyra)

En diálogo con Infobae, Federico reveló cómo se dio este encuentro casual con una de las máximas figuras del deporte. “Trabajamos como instructores de esquí en Estados Unidos y estábamos dando clases normalmente cuando nos asignaron a Canelo Álvarez. Al principio no sabíamos nada y después nos dimos cuenta”, relata el joven de 23 años oriundo de San Fernando, Buenos Aires.

“Cuando charlamos (acerca del incidente durante la Copa del Mundo), nos dijo que reaccionó así al ver la camiseta de la selección de México en el piso, pero que claramente no sabía cómo funcionaban las cosas dentro de un vestuario, que las camisetas se tiraban al suelo para que las lavaran. Estaba arrepentido. Siempre apoyó a Messi, en todas las etapas del Mundial como futbolista y también como persona”, continuó Silveyra. “Nos dijo que se le armó una bola de nieve y que no tenía idea la trascendencia que iba a tomar. Se nota que quiere a la Argentina porque cuando estábamos con él nos preguntaba cosas y nos felicitó por el Mundial. Le encanta el país”, aseguró uno de los que le enseñó a esquiar a Canelo.

La experiencia con el boxeador azteca tomó de sorpresa a los hermanos Federico y Gonzalo Silveyra, quienes fueron contratados para trabajar la temporada de invierno en el centro de esquí de Vail, en Colorado. Amantes de los deportes extremos, licenciados en administración de empresas y fanáticos de Boca Juniors, fueron en busca de nuevas experiencias y terminaron siendo los profesores de Canelo y su familia en las montañas rocosas. “Era su primera vez esquiando, no sabía nada. Pero tiene una mentalidad muy positiva y aprendió rápido todo lo que le enseñábamos. Una cabeza de profesional, realmente. Quería progresar y ser mejor en cada clase”, destacaron.

El boxeador mexicano aprovechó sus vacaciones en las montañas y aprendió a esquiar de la mano de tres argentinos

Lejos de la Argentina y apuntando a desarrollar su emprendimiento de ponchos para kitesurf, Federico relató cómo vivió la experiencia de ver el Mundial de la Scaloneta junto a su hermano en el país del Soccer. “Llegué justo para la final. Al principio me quería matar porque somos muy fanáticos del fútbol y nos gusta ir a la cancha. Fuimos a un bar lleno de argentinos, había unos 100 y estaba explotado. El partido se vio muy bien, había mucha alegría, cantos, y luego fue más duro porque veías las imágenes de los festejos en la Argentina y acá no se celebró tanto. Pero la emoción del partido se sintió, aunque no fue lo mismo no haber podido estar en el Obelisco”, cerró el instructor de Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez en las montañas de Colorado, Estados Unidos. Tres argentinos le enseñaron a esquiar y le regalaron la camiseta de la Selección (Federico Silveyra)

