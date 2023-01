Del susto por una fuerte patada a Lisandro Martínez a la gran jugada de Garnacho: el partido de los argentinos en Manchester United

La fuerte infracción de Onana a Lisandro Martínez

Gran asistencia de Garnacho y homenaje al “Carnicero” Lisandro Martínez: lo que dejó la goleada del United al Bournemouth El joven de 18 años ingresó desde el banco de suplentes y le bastaron menos de cuatro minutos para encaminar el triunfo por 3-0. Además, el zaguero central fue homenajeado en Old Trafford VER NOTA

Aunque no fueron titulares por decisión táctica del neerlandés Erik ten Hag, los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho tuvieron su cuota de protagonismo en el triunfo 3-1 de Manchester United ante Everton por la tercera ronda de la FA Cup. Ambos ingresaron en el complemento y ayudaron a su equipo a sellar el pase de ronda.

El defensor que acaba de consagrarse campeón del mundo con Argentina y fue vitoreado por todo Old Trafford en la presentación pasada, entró al minuto 76 por el neerlandés Tyrell Malacia con la misión de sostener la ventaja mínima que hasta allí tenían los Diablos Rojos. Fue cinco minutos después de que el extremo nacido en Madrid y naturalizado argentino reemplazara al francés Anthony Martial, en busca de liquidar el pleito de contragolpe.

El desafortunado golpe de Marcos Senesi que sacó de la cancha a Donny van de Beek en el triunfo del Manchester United El defensor central argentino se patinó en el borde del área de David de Gea y terminó embistiendo al volante neerlandés, que se retiró del campo de juego con gritos y lágrimas de dolor VER NOTA

Ambos cumplieron su cometido: el United cerró su valla después de un grosero error de David De Gea que le había facilitado el empate parcial al cuadro de Liverpool, al mismo tiempo que Garnacho desniveló en el tiempo de descuento y fabricó un penal que Marcus Rashford cambió por gol para liquidar la historia en territorio mancuniano.

Al minuto 87, el Carnicero probó de su propia medicina cuando el belga Amadou Onana le propinó una dura entrada que fue sancionada con infracción y amarilla (estuvo al límite de la roja). El entrerriano terminó revólcandose con muecas de dolor, pero finalmente terminó el partido sin inconvenientes. Fue solo un susto.

El penal fabricado por Alejandro Garnacho que sentenció el partido entre Manchester United y Everton

El arquero del Manchester United cometió un error que promete ser uno de los bloopers del año David De Gea protagonizó un yerro infantil en la presentación de los Diablos Rojos por la FA Cup VER NOTA

Manchester aprovechó una salida limpia con la que burló la presión de su rival en campo propio y sacó ventaja con una corrida de Garnacho, quien corrió con campo abierto tras un pase profundo del portugués Bruno Fernandes. En su desesperada corrida, el inglés Ben Godfrey no hizo más que desestabilizarlo dentro del área para facilitarle el cierre de la jugada. El extremo argentino que no fue cedido por su club para disputar el Sudamericano Sub 20 en Colombia cayó en el rectángulo del punto fatídico y los locales celebraron con la pena máxima.

El próximo compromiso de los dirigidos por el neerlandés Erik ten Hag será el martes que viene frente al Charlton por la EFL Cup. En tanto, el sábado 14 de enero recibirán al City en el clásico de Manchester correspondiente a la Fecha 20 de la Premier League (y en la jornada siguiente visitarán al líder Arsenal en Londres).

SEGUIR LEYENDO: