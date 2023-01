La historia que conmueve al fútbol europeo: pagó 500 mil euros por su cláusula de salida para jugar en Tercera División en el club de sus amores

Rueda de Prensa de Lucas Pérez La Coruña

El fútbol es un deporte en el que el dinero manda en la gran mayoría de las decisiones. El amor por la camiseta es una moneda que pocos futbolistas utilizan en su carrera profesional, que sale a la luz a la hora de regresar o moverse a algún club por el que simpatizan dejando de lado las cuestiones económicas. Lucas Pérez rompió el paradigma del presente y se animó a una nueva aventura con el Deportivo La Coruña, hoy ubicado en la tercera división de España.

Cuando uno repasa la carrera del delantero de 34 años aparecen importantes clubes como el Arsenal, West Ham, Alavés, Elche y Cádiz. Todos de las máximas categorías de sus respectivos países. Con posibilidades de continuar en este último ya que el mismo presidente le confesó que quería renovarle el contrato, Lucas pegó un inesperado volantazo en su vida para regresar al equipo donde siempre fue feliz: abonó su propia cláusula de rescisión de 493 mil euros y con el pase en su poder tocó la puerta del cuadro de sus amores.

En La Coruña lo recibieron con los brazos abiertos y con la esperanza deque el experimentado goleador pueda seguir agrandando su legado de 96 encuentros disputados a lo largo de tres ciclos entre 2015 y 2018. “Estoy muy feliz de estar aquí. Vengo a una situación compleja. Se lo contaba a varios compañeros del Cádiz, vengo al proyecto más difícil de mi carrera, a intentar ayudar a devolver al equipo de mi ciudad a la Liga Profesional”, declaró con una sonrisa en una emotiva conferencia de prensa de presentación.

Cerca de 7 mil hinchas se acercaron a Riazor para recibir al delantero (Foto: Deportivo La Coruña)

Los pasos para su salida del Cádiz no fueron para nada sencillos y un inocente comentario fue el inicio de una bola de nieve que creció cada vez más y más. “‘Oye presi, para mí lo mejor sería que el Cádiz permaneciera en Primera División y yo ir a jugar el playoff con el Dépor’. Empezó todo como una pequeña broma. El presidente me dijo que ‘si mi ilusión era volver al Deportivo, me dejaría’”, reveló Lucas sobre su primera chala con Manuel Vizcaíno.

El delantero fue presentado de forma oficial con un impresionante evento en el estadio de Riazor. Más de 7000 personas asistieron al estadio para ver el regreso de un ídolo de la casa que intentará devolver al club a la máxima categoría, cuya última temporada en laélite fue la 2017/18. Con 24 mil socios activos, el Depor se planta como el cuadro más popular de la zona de Galicia contando todos los eslabones del fútbol español. “Juntando todos los equipos gallegos, tendría más abonados todos juntos, ¿es verdad o no? Somos un club muy grande, eso para mí es lo que marca el deportivismo. Somos esto. Estemos mal o bien, siempre está ahí la gente”, resaltó Pérez frente a los micrófonos.

Actualmente en la cuarta posición de la Primera Federación con 32 puntos, Lucas sueña con ayudar en los 21 encuentros restantes para alcanzar la primera posición (que por ahora está en manos del Córdoba con 36 unidades) que otorga el único ascenso directo. “Lo único que quiero es ser feliz, volver a jugar aquí en mi casa. Es lo que llevo queriendo desde hace unos años. No es el equipo de Lucas, es el equipo de La Coruña, de la ciudad, de mucha gente, de muchos niños, de muchos abuelos, de muchos padres y madres”, concluyó el futbolista.

Hinchas de todas las generaciones se acercaron para recibir al delantero (Foto: Deportivo La Coruña)

El centrodelantero ya tuvo sus primeros entrenamientos con la camiseta del Depor y el próximo compromiso es el domingo 8 de enero frente al Unionistas de Salamanca en condición de local. Ahora, la decisión está en manos del entrenador Óscar Cano respecto de si utilizará a su nuevo refuerzo de jerarquía en busca de los tres puntos que lo acerquen a la cima o si preferirá darle unos días de adaptación antesdel inicio del cuarto ciclo de Lucas Pérez en el club.

