Un equipo español armó su propia versión del “Muchachos”, el himno de Argentina en el Mundial de Qatar

La versión "Muchachos" del Cádiz de España

A 15 días de la final del mundo que catapultó a la selección argentina, el hit continúa sonando y fuerte. La letra original de Muchachos, que tanto se cantó en los estadios de Qatar, fue modificada por los jugadores albicelestes una vez que el elenco de Lionel Messi y compañía se coronó ante Francia en el estadio Lusail. Sin embargo, no fue la única, ya que en Europa se conoció una nueva versión.

Es que la canción generó tamaña trascendencia mundial, que un grupo de aficionados de un club español utilizó el hit y la adaptó a sus propios objetivos. Se trata de los fanáticos del Cádiz, que disputa La Liga española y pelea por no descender. El humilde elenco europeo fue tendencia en los últimos días por su versión de Muchachos y el video se volvió viral.

Esta versión se estrenó el pasado viernes, en el último encuentro ante el Almería como local. El encuentro correspondiente a la fecha 15 de La Liga española finalizó 1 a 1 gracias al tanto del empate de Lucas Pérez a siete minutos del final (Gonzalo Melero había abierto la cuenta para la visita).

La nueva versión del Cádiz de España de la canción "Muchachos", el hit argentino que fue furor en el Mundial de Qatar (ESPN)

“Gaditano yo nací, tierra de la libertad. De mi gente de astilleros, con la que vamos a estar. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, to los años que estuvimos mamando en 2B. Esa época ya pasó, ahora toca disfrutar. To los años en Primera que nos vais a regalar”, comienza el hit que rápidamente fue compartido en las redes sociales.

“Muchaaachooo, ahora nos volvimo´ a ilusionar, quiero quedarme en Primera, quiero ver al Cádiz triunfar y al fondo animando lo podemos ver, con el bombo y las banderas, Cádiz no puedes perder”, cierra este hit made in argentino, pero que ya superó las fronteras y promete seguir ganando más adeptos en otras partes del mundo.

Vale recordar que el Atlétito de Madrid ya había hecho su versión hace algunos años, cuando el hit aún no se había adaptado a la selección argentina.

“Los momentos que viví. Todo lo que yo dejé por viajar con el Atleti nadie lo puede entender. De pequeño yo te vi y a tu lado me quedé. Fondo Sur del Calderón, yo de ti me enamore. No lo puedes entender, no lo puedes evitar que te sigas donde estés, de local o visitante yo siempre te animaré. Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez, enamorado del Atletl, no lo puedes entender”, dice la estrofa de nuevo hit mundial.

La nueva versión de 'Muchachos' de la selección argentina

