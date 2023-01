Destacada actuación de los argentinos en cuatriciclos en la segunda etapa del Rally Dakar

Pablo Copetti, Manu Andújar y Francisco Moreno Flores (Crédito: Rally Dakar e Infobae)

(Desde Arabia Saudita) Se disputó la segunda etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita y los argentinos se destacaron en cuatriciclos luego de conseguir un 2-3-4 con Pablo Copetti, Francisco Moreno Flores y Manuel Andújar, quien pelea por el triunfo en la clasificación general detrás del ganador de este lunes, el francés Alexandre Giroud. En tanto que Kevin Benavides fue octavo en Motos y es cuarto en el global.

El segundo parcial unió el Sea Camp ubicado en Yanbu con Al-Ula y fue una jornada extenuante con 430 kilómetros cronometrados y 158 de enlace, que son los tramos que conectan la salida del campamento con la largada y el fin de carrera con el siguiente parque de asistencia. El recorrido complicó a varios con roturas en los chasis y carrocerías y pinchazos de gomas por las piedras.

En Autos apareció el último ganador, Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien se acerca al líder de la clasificación general, Carlos Sainz (Audi), que fue tercero en el parcial y le lleva 2 minutos y 10 segundos al qatarí. Segundo resultó el neerlandés Eric Van Loon (Prodrive).

Hubo retrasos importantes como los de los franceses Sébastien Loeb (Prodrive) y Stéphane Peterhansel (Audi), quienes sufrieron pinchazos al igual que el argentino Orly Terranova (Prodrive), que culminó 30° y marcha 19° en el global. Pero el argentino destacado en esta categoría fue Juan Cruz Yacopini (Toyota), que resultó noveno en el tramo y es 18° en la tabla total. El tercer mendocino que corre en la divisional, Sebastián Halpern (Mini), fue 36° y es 33° en la general.

En Motos, el estadounidense Mason Klein (KTM) no deja de sorprender y luego de ser elegido como el “Debutante del año” en 2022, el joven de 21 años, que debuta en la categoría principal, Rally GP, se quedó con el parcial. Segundo fue el alemán Sebastian Buhler (Hero) y tercero el estadounidense Syler Howes (Husqvarna).

Kevin Benavides (KTM), por su parte, fue octavo en una etapa muy exigente. “Fue muy larga, muy exigente, 430 kilómetros y hemos estado corriendo más de seis horas. Con un ritmo lento porque era toda una etapa de piedras, ríos, muy técnica y no te podías relajar en ningún momento. Me duelen mucho las manos de tanto llevar la moto. No eran caminos limpios y hubo pistas muy rotas. Igual creo que hice una buena etapa en la que abrí con Ricky (Brabec), lo alcancé en el kilómetro 120 e íbamos turnándonos para ir abriendo. Además de que la etapa era dura, hubo que abrir”, le dijo el salteño a Infobae. Ahora es cuarto en la general.

En Cuatriciclos, Manu Andújar mantiene un duelo por la punta con Alexandre Giroud y en el final tuvo un problema que le impidió otra victoria en un parcial. “Venía bien, pero faltando 30 kilómetros corté la cadena así que perdí como 7 minutos ahí hasta que agarré la de auxilio. Esto es día a día y es como una obra de arte, pincelada vacía no cuenta, solo la obra final. Esperemos seguir dándolo hasta el final”, le indicó el de Lobos a este medio, que ganó en esta divisional en 2021. Este percance lo retrasó al cuarto puesto y quedó detrás de dos argentinos, Pablo Copetti y Francisco Moreno Flores. En tanto que Giroud comanda en el total acumulado por 8 minutos y 28 segundos.

En la general Copetti (corre con bandera estadounidense) y Moreno Flores son tercero y cuarto, respectivamente. Están a 9 y 10 minutos de Andújar y ante algún percance de Giroud tres argentinos pueden llegar a pelear por la victoria.

En tanto que la categoría de los UTV (vehículos areneros) es una de las más duras por la cantidad de participantes debido a que su presupuesto es una tercera parte del necesario para correr en autos. En la divisional de prototipos ligeros (T3), el estadounidense Mitchell Guthrie (T3M). Lo escoltaron el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am), que manda en la general, y el estadounidense Seth Quintero (BRP). Los otros dos argentinos

En la T4 (vehículos de serie modificados), venció el polaco Marek Goczal (Can-Am) y segundo fue el cordobés Jeremías González Ferioli (Can-Am) y tercero el brasileño Rodrigo Luppi De Oliveira (Can-Am). González Ferioli viene de menos a más y en la clasificación general es tercero a solo 6 minutos de Marek Goczal (Can-Am).

Por último, en Camiones se impuso el checo Ales Loprais (Praga) y mira a todos desde arriba en la nómina. El podio parcial de hoy lo completaron los neerlandeses Janus Van Kasteren y Mitchel Vandenbrink, ambos con sendos Iveco.

Lo que viene. Será la tercera etapa entre Al-Ula y Ha’il y promete ser otro parcial durísimo con 447 kilómetros de un tramo de velocidad cronometrada en una secuencia de cañones y luego 221 de enlace.

