La frase del pasado que condena a Cristiano Ronaldo: “Quiero terminar mi carrera con dignidad, en un buen club”

Cristiano Ronaldo declara que no se retiraría en un club de Dubai

Cristiano Ronaldo acaba de firmar su contrato con Al-Nassr FC de Arabia Saudita tras su abrupta salida del Manchester United. Su rúbrica por dos años de duración fue a cambio de 200 millones de dólares. Todo Medio Oriente está revolucionado por el arribo de la figura portuguesa, luego de lo que fue la Copa del Mundo en Qatar. A los 37 años de edad, el lusitano está transitando la recta final de su trayectoria y sorprendió al elegir el destino, teniendo en cuenta unas declaraciones suyas de 2015 que se hicieron virales en las últimas horas.

En un reportaje con un medio norteamericano, cuando estaba en pleno apogeo con Real Madrid, a CR7 le preguntaron si cuando dejara de estar en ese nivel en su carrera, optaría por jugar en un equipo de Los Ángeles, la MLS o alguno por el estilo. Su respuesta fue tajante: “En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo”. Y tras la repregunta “¿No querrías eso para ti?”, insistió: “No”.

A siete años de aquellas declaraciones, ahora Cristiano afirmó: “Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente”. Por su parte, el club escribió: “Esto es más que historia en proceso. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a lograr un éxito aún mayor, sino que también inspirará a nuestra liga, a nuestra nación y a las generaciones futuras, niños y niñas, a ser la mejor versión de sí mismos”.

Cristiano Ronaldo ya espera por su debut en Arabia Saudita (AL-NASSR FC/Handout via REUTERS)

El dueño de la institución fundada en 1955 es el príncipe Faisal bin Turki, integrante de la Casa de Saud, la familia real más rica del mundo con una fortuna de 1.4 billones de dólares. Su sede está localizada en la ciudad de Riad y el estadio que utilizan para cada partido como local es el Mrsool Park, un reducto con capacidad para 25 mil espectadores. El club saudí, entrenado por Rudi García, marcha segundo en la liga con 23 puntos en 10 partidos jugados, a dos del líder, Al-Shabab. Hoy debe enfrentar al Al Khaleej que lucha por mantener la categoría ya que apenas ha ganado un partido en sus 10 presentaciones.

Ronaldo compartirá vestuario con muchos jugadores saudíes, pero también con estrellas internacionales como el ex arquero del Arsenal y del Napoli, David Ospina. El colombiano arribó al club para esta temporada y se ha adueñado del arco. También está el defensor brasileño Luiz Gustavo, que se destacó durante tres temporadas en Bayern Múnich, en donde ganó la Champions League 2013, y vistió las camisetas de Wolfsburgo, Olympique Marsella y Fenerbahçe, entre otros equipos, además de haber jugado el Mundial de 2014 con la selección de su país. Otra de las figuras es el argentino Gonzalo Pity Martínez, campeón de la Copa Libertadores 2018 con River Plate, quien podría emigrar en el próximo mercado de pases. Además se destaca el camerunés Vincent Aboubakar, autor de uno de los mejores goles del Mundial de Qatar, y el extremo brasileño Anderson Talisca, que supo brillar en Benfica, en donde ganó cinco títulos entre 2014 y 2016.

