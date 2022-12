La historia desconocida de Enzo Fernández en la inferiores de River Plate: el gesto que ayudó a que un compañero cumpliera su sueño

Enzo Fernández y Imanol Segovia (La Página Millonaria)

El mundo habla de Enzo Fernández. Y no es para menos, ya que el mediocampista argentino fue el mejor futbolista joven de la Copa del Mundo que conquistó la Selección en Qatar. Además, el jugador del Benfica de 21 años está en el radar de las principales potencias del mundo, que están dispuestas a abonar los 120 millones de euros de su cláusula de salida.

Sin embargo, en este caso la noticia no se deben a sus buenos desempeños en el campo de juego o por las ofertas de los equipos top del mundo que pretenden sus servicios, sino por su actitud fuera de las canchas. Una historia poco desconocida en las inferiores de River Plate y que con su gesto le permitió a un compañero que cumpliera su sueño.

Fue La Página Millonaria quien dio a conocer la historia a través de su cuenta de Twitter. “Vamos a conocer a fondo una historia de vida de Enzo Fernández que demuestra que no solamente es un fuera de serie dentro de la cancha, sino que además es un ser humano con un corazón grandísimo”, fue el comienzo del hilo que se volvió viral.

Los Fernández cobijaron a Imano Segovia cuando más los necesitó y los adoptó como su familia (La Página Millonaria)

En los mensajes se destaca el gran apoyo de Enzo a Imanol Segovia, un futbolista de 21 años que nació en Misiones y que acaba de fichar en el Elche de España. Ambos compartieron las divisiones menores de River Plate y fue a mediados de 2016 cuando el futuro del norteño casi se derrumba.

Al no recibir el pase libre de Crucero del Norte, a Segovia le informaron que no iba a tener lugar en la pensión. “Cuando me comunicaron eso no sabía qué hacer. Tenía 15 años y no tenía plata para alquilarme algo, y pensaba que tenía que volver a Misiones”, confesó Imanol. Sin embargo, llegó la vital colaboración de su compañero.

“Pero apareció Enzo y, sin siquiera consultarle a los padres, me dijo que fuera a su casa”, contó el oriundo de Posadas. Fueron siete meses los que Imanol vivió en la casa de Enzo Fernández, quienes no solo le dieron un lugar donde dormir, sino el cariño necesario para que se sienta a gusto. Incluso, según Segovia, a los Fernández los considera su segunda familia y papás del corazón.

El destino hizo que luego de un tiempo separados, el fútbol los vuelva a juntar a Enzo Fernández e Imanol Segovia en el Torneo de L'Alcudia 2019 (La Página Millonaria)

Imanol luego quedó libre de River Plate y volvió a recibir ayuda de su amigo y su familia. Porque el actual mediocampista del Benfica, junto con sus padres, lo acompañaron a una prueba en Racing Club, donde finalmente quedó y pudo adaptarse en dicha pensión del equipo de Avellaneda.

Las vueltas de la vida y del fútbol hizo que ambos coincidieran en una convocatoria en la selección argentina Sub 20 que compitió en el Torneo de L’Alcudia 2019. “Fue una locura encontrarnos ahí. Pedimos compartir pieza y fue una alegría tremenda”, cerró Segovia, quien reconoció que sigue manteniendo diálogo y contacto con Enzo y sus padres y que les va “a agradecer toda la vida” el gran gesto que tuvieron con él.

Enzo Fernández y Nicolás Otamendi ya se sumaron a los entrenamientos de Benfica. El primero realizó labores regenerativas y espera por su futuro cercano, ya que tras ser el mejor jugador joven de Qatar es pretendido por Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Liverpool. El segundo, que en junio del próximo año quedará libre, se mostró contento del retorno y también comenzará con la planificación de su futuro individual, que estará en las ligas de Europa tras ser uno de los referentes defensivos del seleccionado argentino.

