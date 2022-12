La emotiva carta de despedida del “Canelo” Ángulo a la nación rojiblanca

Con un emotivo mensaje, Ángulo se despidió de los chiva-hermanos

En plena reestructuración de cara al Clausura 2023, las Chivas Rayadas de Guadalajara dieron salida a Jesús “Canelo” Ángulo hacia los “Esmeraldas” del León, siendo parte de las negociaciones con Grupo Pachuca para que pudiera llegar el delantero de los Tuzos, Víctor Guzmán. De esta manera, se puso fin a una etapa de tres años con la camiseta de los rojiblancos, motivo por el cual se tomó el tiempo para escribir una carta de despedida para toda la nación del “Rebaño Sagrado”.

El Canelo fue parte de las “flamantes” contrataciones que hizo Ricardo Peláez en sus primeros días como presidente deportivo de las Chivas a finales del 2019 y que hasta el Apertura 2022, fue de los pocos sobrevivientes que trajo el “cabecita de oro”, pues fue de lo poco rescatable que tuvo el club durante los últimos años. No obstante, todo por servir se acaba, y no Ángulo no fue la excepción; después de seis torneos con la institución rojiblanca, llegó su momento de emigrar a otro club.

Defendiste con orgullo la Rojiblanca en todo momento 🔴⚪️



Gracias, 'Canelo' por tu entrega, dedicación y profesionalismo 🤝



Éxito en el futuro, @jesusanguloo. pic.twitter.com/qPjbPcrSub — CHIVAS (@Chivas) December 23, 2022

Ya siendo nuevo futbolista de los “Panzas verdes”, el oriundo de Culiacán publicó un mensaje de agradecimiento para el equipo tapatío en el que menciona su agradecimiento por esos tres años de experiencia, mencionando que el jugar en él Guadalajara siempre fue uno de sus más grandes sueños y se enorgullece de haberlo cumplido.

“Hoy toca cerrar una de las etapas más bonitas de mi vida, cumplí mi sueño, logré jugar en Chivas, pero como todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy me toca decir adiós, me voy agradecido con todas las personas que formaron parte de este proceso tan bonito; utileros, kinesiólogos, doctores, profesores, etc. Pero sobre todo con mis compañeros que siempre me trataron de la mejor manera, hice amistades que siempre llevaré en el corazón”, señaló el mediocampista ofensivo.

G R A CI A S ✨ pic.twitter.com/VuJzIHdOvh — Jesus Ricardo Angulo (@jesusanguloo) December 29, 2022

Posteriormente, enarboló la entrega y cariño que siempre hubo por parte de los “chiva-hermanos”. “Les deseo todo el éxito del mundo, a futuro espero que puedan llevar al rebaño a donde se merece porque son un gran grupo y sé que lo van a lograr. Mención especial para la afición que nunca nos abandonó a pesar de todo siempre estuvieron ahí y en lo personal siempre me trataron excelente. No fue la manera en la que me quería ir pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos”.

Por último, también hizo mención sobre su actualidad y sus intenciones de poder triunfar con el conjunto del Bajío y su compromiso hacia la institución. “Sé que vienen cosas muy chingonas para mí con mi nuevo club... Solo queda decir GRACIAS CHIVAS”, sentenció el ahora jugador del León.

Si bien, Jesús no logró conquistar algún campeonato con el “chiverío” y le tocó vivir una época llena de altibajos en la institución, si logró ganarse el cariño de gran parte de la afición debido a su entrega y pasión con la que defendió los colores del club. Con las Chivas disputó un total de 85 encuentros entre liga y copa, en los cuales marcó 12 anotaciones y repartió siete asistencias.

La Selección Mexicana terminó en el tercer lugar del podio en Tokio 2020 (Foto: Twitter/@COM_Mexico)

De igual manera, portando la camiseta rojiblanca llegó su primera oportunidad dentro de la Selección Mexicana en la era de Gerardo Martino. A pesar de que dicha convocatoria se dio solo en partidos amistosos, logró marcar un tanto durante esos tres cotejos. Sin embargo, su principal logro fue cuando fue considerado por Jaime Lozano para ser parte de la plantilla para afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mismos en los que el Tricolor se hizo de la medalla de bronce.

