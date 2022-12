El rompecabezas argentino para la Copa Davis: la salida de Schwartzman, los únicos dos confirmados y los debutantes

Diego Schwartzman sería baja para el inicio de la Copa Davis Reuters/Andrew Boyers

La necesidad de defender los puntos de 2022 para mantener la posición en el ranking, los cambios que requiere ir a jugar a Finlandia en la primera semana de febrero y la falta de confianza que atraviesan algunos jugadores, hace que le resulte complicado al capitán argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, confirmar cinco jugadores para disputar los Play offs.

El 6 de enero es el último plazo que tiene el ex N°3 del mundo para presentar la lista de cinco jugadores para los Qualifiers, pero desde noviembre las dudas ya estaban centradas, básicamente, en dos jugadores: Diego Schwartzman y Sebastián Báez. Lo que extendió la incertidumbre hacia quiénes estarían en condiciones de ir en su lugar.

El 4 y 5 de febrero, la selección argentina de tenis tendrá un compromiso duro ante un rival sin grandes nombres, pero que crece a medida que se bajan los jugadores argentinos de esa primera serie por la Ensaladera de plata. La novedad, no la sorpresa, fue la información de que Diego Schwartzman no sería parte del equipo. Necesitado de puntos para sostener su puesto N°25 en el ranking de ATP y la urgencia por recuperar la confianza en su tenis lo llevaron a elegir su carrera por sobre una nueva convocatoria de Copa Davis.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino (Twitter / @AATenis)

Si bien Schwartzman es un jugador que siente la camiseta y que le gusta representar a la Argentina, la presión que esto le significa conspira con las expectativas que genera, y que él se genera, al decaer notablemente su nivel, como cuando perdió ante el kazajo Daniil Ostapenkov, un Junior sin ranking de ATP. En total, Peque jugó 14 singles en Copa Davis, de los cuales ganó la mitad, no fue tenido en cuenta en 2016, lo convocaron al año siguiente para evitar el descenso y sus mejores resultados fueron en 2018 y 2019, cuando superó dos veces al chileno Cristian Garín.

La temporada 2022 no terminó bien para él. A partir de su presencia en la fase de Grupos, en Bologna, culminó el año con 6 derrotas consecutivas (contando Copa Davis y Laver Cup), algo que, seguramente, terminó minando su confianza y lo hizo salir de los 20 primeros del mundo.

Es tal esa presión que le genera a Diego esta competencia y que no le permite estar a la altura de lo que muestra en el circuito, que habría evaluado, en septiembre, no jugar más Copa Davis, o al menos no hacerlo por un tiempo.

En cuanto a Sebastián Báez, quien sí jugó las tres series en la fase de Grupos en Bologna, tanto su cuerpo técnico como el capitán argentino, en permanente contacto, buscan resguardar el futuro del jugador y se han puesto como prioridad que recupere la confianza antes que volver a exponerlo en esta competencia. Por eso es probable que lo esperen hasta último momento y lo tengan como una posible pieza de cambio, de los que permite ITF, antes de darlo de baja definitivamente.

Francisco Cerúndolo, una de las piezas claves del equipo argentino REUTERS/Ciro De Luca

Es que, además, la fecha de Copa Davis se da en la primera semana de febrero, como era habitual hasta hace pocos años atrás, pero que en esta ocasión conlleva demasiados cambios para quienes participen de los Play Offs y luego viajen a Sudamérica. En primer lugar, hay que comprender que más allá de la cantidad de millas que juntarán en sus membresías, los jugadores pasarán de jugar al aire libre, sobre cemento, con más de 30°C de temperatura y mucha humedad, para ir a Espoo, una ciudad ubicada a unos 60 kms al oeste de Helsinki, con temperaturas bajo cero, estadio cerrado y cancha rápida (sábado 4 y domingo 5 de febrero), para luego volar a disputar el Córdoba Open (comienza el 6) y jugar en altura, con pelotas diferentes, temperaturas cercanas o superiores a 30°C, nuevamente al aire libre y sobre la superficie más lenta del circuito: el polvo de ladrillo. Todo un cambio. Llegarán a la provincia mediterránea el lunes o martes y, aunque les permitan debutar el miércoles, tendrán pocas horas para adaptarse a todos estos cambios. Es por eso que, como dicen algunos, a Scaloni le resultó más fácil conseguir cinco jugadores para patear los penales en la final ante Francia que a Coria juntar la misma cantidad para enfrentar a Finlandia.

Sin embargo, el capitán argentino ya contaría con el consentimiento del reciente ganador del Olimpia de Plata, Francisco Cerúndolo, como primer singlista y de Machi González, para el match de dobles. Pero al tandilense le falta su compañero habitual, dado que Horacio Zeballos tampoco estaría en condiciones de viajar.

Mirando el ranking, las posibilidades de que Guillermo Coria haga debutar nuevos jugadores en esta serie ante Finlandia no aparece como difícil de pronosticar. Pedro Cachín, a quien ya habían inscripto para Bologna, en septiembre, aparece como el primero a tener en cuenta. A sus 23 años, Tommy Etcheverry, ya afirmado en el Top 100, contará con una buena posibilidad para ser fogueado, mientras que Federico Coria, aunque no sea su superficie, se muestra como alternativa. El otro que está en el radar es Andrés Molteni, para acompañar a Machi González en el partido de dobles.

Sebastián Báez también sería baja para el inicio de la Davis (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Con varios interrogantes, se presume que el capitán argentino evalúa anunciar a sólo 4 jugadores para el 6 de enero y, luego, tener la posibilidad de agregar al quinto y hacer algún cambio de último momento, si es necesario.

Guillermo Coria es un capitán al que le gusta gestionar, que pone la cara por los jugadores, aún en los peores momentos, y que intenta sacar las cosas por consenso y de acuerdo con los entrenadores. Por eso, está en permanente contacto con ellos para evaluar, juntos, las posibilidades de realizar convocatorias que no terminen dejando heridas.

Argentina comienza su participación en Copa Davis nuevamente en una ciudad bajo cero, como lo hizo en Estocolmo 2010 (llegó a hacer -17°C), Bamberg 2012 (-22°C) y Gdansk 2016 (-7°C). En todas culminó con victoria.

