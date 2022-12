Francia pidió un castigo ejemplar contra Dibu Martínez: “Me gustaría que la FIFA le quitara el trofeo de mejor arquero”

El festejo de Emiliano Dibu Martínez después de ganar el Guante de Oro a mejor arquero del Mundial Qatar 2022 (Reuters)

El escándalo que desató Emiliano Martínez por los festejos dedicados a Francia y, en particular, a Kylian Mbappé continúan dejando tela para cortar porque a las críticas del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y la Ministra de Deportes de ese país se sumó otra voz que pidió una medida ejemplar: quitarle el premio a mejor arquero del Mundial de Qatar.

El diputado Karl Olive se metió en el debate que generó la celebración del Dibu en pleno campo de juego, después de que se coloco el Guante de Oro en la entrepierna y haya inclinado su cuerpo hacía atrás ante la atenta mirada de los presentes: “Es una imagen denigrante”. Este hecho se sumó a los otros focos apuntados por la prensa francesa contra el guardameta que pidió “un minuto de silencio” para el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) en el vestuario y que durante la caravana en autobús por Buenos Aires le hizo upa a un muñeco con la cara de la estrella francesa.

Sobre este último hecho, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 pidió que la Federación “presente una denuncia” por lo sucedido y deseó un castigo tras estas ofensas en diálogo con la cadena francesa CNews: “Me gustaría que la FIFA le quitara el trofeo de mejor arquero a Emiliano Martínez. Lo que hizo no es deporte y tampoco un buen ejemplo para mostrar”.

Estas últimas declaraciones profundizaron las críticas contra una de las figuras de la selección argentina porque el presidente de la FFF, Noël Le Graet, siguió lo aconsejado por Olive. Le envió una carta a Claudio Tapia, principal dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por las burlas del plantel a Mbappé durante los festejos por el título del mundo. “Le escribí a mi homólogo de la Federación Argentina, encuentro estos excesos anormales, en el marco de una competición deportiva, y me resulta difícil de entender. Esto va demasiado lejos. El comportamiento de Mbappé fue ejemplar”, declaró en una entrevista en el diario Ouest-France.

También se hicieron eco de estas actitudes en el seno del gobierno europeo. La Ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, afirmó sus sensaciones en la cadena radial francesa RTL: “Me parece lamentable. Por más que nuestra selección francesa supo perder con garbo, la forma en que actuó esta selección argentina luego de esta victoria no es digna del partido que hemos visto. Son comentarios inapropiados. Inmediatamente reaccioné en cuanto hubo ataques de carácter racista contra algunos de nuestros jugadores. Es simplemente vulgar y fuera de lugar, realmente no están a la altura del desafío. Son ganadores poco elegantes”.

Y luego, añadió: “Hay burlas inapropiadas y actos racistas inaceptables. Estoy feliz de que Le Graët haya presentado una denuncia y haya dado este paso con su homólogo. Emiliano Martínez no se distingue, es bastante patético. Pude hablar con Kylian Mbappé en el avión de regreso y él tiene un paso atrás”. En una línea similar se mostró Bruno Le Maire, Ministro de Economía. “Son unos insultos indignos, y ¿qué hace la FIFA? El deporte es una cuestión de juego limpio y de mostrar respeto por los otros, mostrar respeto también por los perdedores”, concluyó en la emisora Sud Radio de ese país.

