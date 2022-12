Entrenadores que triunfaron en México y no fueron considerados para el Clausura 2023

Ninguno logró convencer a algún equipo para el Clausura 2023

Así como han existido grandes plantillas, equipos y jugadores para el recuerdo dentro del fútbol mexicano, también se puede hablar de varios estrategas que de alguna manera ya lograron dejar su huella en el balompié azteca, mismos que hoy en día se encuentran sin dirigir a algún club de la Liga MX y ya llevan más de un semestre sin ser contratados.

Detrás de cada equipo que logra conseguir el título, siempre se encuentra un entrenador que supo mover los hilos y llevó a sus pupilos a tocar la gloria. De igual manera, también existen los llamados “campeones sin corona”, que a pesar de haber formado un cuadro totalmente competitivo y vistoso por su buen fútbol, simplemente no pudieron capitalizarlo con el campeonato y se quedaron a la orilla. En México, son varios los nombres de directores técnicos que se pueden mencionar que en su momento triunfaron, pero que hoy en día no son considerados en el máximo circuito.

A continuación, dejamos a los tres entrenadores que se encuentran sin equipo y son bien conocidos en México:

Ricardo "Tuca" Ferretti dirigiendo a Tigres en Mundial de Clubes. Estadio de la Ciudad de la Educación, Al Rayyan, Qatar. 11 de febrero de 2021. REUTERS/Ibraheem Al Omari

Ricardo “Tuca” Ferretti

Claramente, el nombre que más es para destacar hoy en día es el de Ricardo “Tuca” Ferretti, timonel brasileño nacionalizado mexicano que durante la última década, tuvo su mejor etapa como entrenador de la Liga MX tras llevar a los Tigres de Nuevo León a conquistar cinco títulos de liga, uno de Concacaf, uno de Copa MX y ser subcampeón del Mundial de Clubes en 2020. No obstante, todo por servir, se acaba y así fue cuando a finales del Clausura 2021 puso fin a su etapa con el cuadro regiomontano.

Aunado a sus cinco títulos ligueros con los “Incomparables”, el Tuca puede presumir de otros dos campeonatos locales (uno con Chivas en 1997 y otro con Pumas en 2009). Así como conquistó varios trofeos, también supo lo que era perder varias finales, pues en su larga trayectoria, sucumbió en cinco ocasiones; sin embargo, siempre se distinguió por tener a sus equipos en los primeros planos y peleando el título. Su último club fueron los Bravos de Juárez, a quienes dejó en abril del 2022.

José Manuel “Chepo” de la Torre

El siguiente estratega que ya acumula dos años sin tener oportunidad en el banquillo de algún equipo en la Liga MX, es Manuel “Chepo” de la Torre, timonel que puede presumir de tres títulos de liga como director técnico (dos con Toluca y uno con Chivas), siendo tu etapa más exitosa con los “Diablos Rojos”, pues en su primera etapa con el club, los mantuvo en los primeros lugares durante dos años y medio, en los cuales conquistó el campeonato del Apertura 2008 y Clausura 2010.

El "Chepo" llevó al Toluca a los primeros planos del fútbol mexicano. (Foto: Cuartoscuro)

Fue gracias a su exitosa gestión con los “Escarlatas” que tras el Mundial de Sudáfrica 2010, la Federación Mexicana le ofreció el puesto de director técnico del “Tricolor”, mismo que aceptó y se mantuvo hasta mediados del 2013 donde salió por resultados negativos. Desde ese entonces, volvió a dirigir a las Chivas y Toluca pero sin mayor éxito. Como ya se mencionó, desde finales del 2020 no ha vuelto a tomar las riendas de un cuadro en México.

Hugo Sánchez

Por último, tenemos al mítico Hugo Sánchez que si bien, su carrera como entrenador puede generar muchas opiniones divididas, nadie puede quitar el bicampeonato que consiguió con los Pumas de la UNAM en el ya lejano 2004, llevando al cuadro “Auriazul” a ser el primer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos. Tras su salida del club en 2005, no tuvo mayor suerte en otras instituciones como Necaxa, Pachuca e incluso, en su paso por la liga de España con el Almería en 2009.

Hugo Sánchez conquistó un bicampeonato con Pumas y ganó el trofeo Santiago Bernabéu (foto: Twitter/@ASMexico)

Gracias al bicampeonato, los altos mandos de la Selección Mexicana le dieron un voto de confianza y lo designaron como timonel del combinado “azteca” para el proceso mundialista del 2010. Sin embargo, sus resultados no fueron los esperados y tras no conseguir el boleto a los Olímpicos del 2008, tuvo que dejar su cargo. A pesar de sus múltiples candidaturas, “Hugol” no ha regresado a un banquillo desde el 2012, cuando dirigió a los Tuzos de Pachuca.

