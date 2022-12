Usuarios pidieron a Canelo Álvarez defender a México por burlas de Piqué

Usuarios pidieron a Canelo Álvarez responder a burlas de Piqué en Twitch (REUTERS)

Tras la polémica por las amenazas que envió a Lionel Messi después del partido de Argentina contra México, Saúl Canelo Álvarez ha sido tendencia constante en las redes sociales. En la ocasión más reciente fue requerido por un sector de la afición mexicana en TikTok para responder a las burlas que Gerard Piqué, el exdefensor del FC Barcelona realizó en contra del balompié nacional en una transmisión de Twitch.

Después del Mundial de Qatar 2022, la expareja sentimental de la cantante Shakira sostuvo una conversación con diversos creadores de contenido en internet, entre quienes figuró Ibai Llanos. En una de sus intervenciones aprovechó para burlarse del rendimiento que los jugadores demostraron en el certamen internacional, aunque su postura sorprendió a sus interlocutores e incomodó a la afición nacional.

“Una pregunta ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si es que se ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el mundial. No lo sé”, expresó con sarcasmo el 15 de diciembre de 2022 mientras que los streamers intentaron asimilar el comentario.

Canelo Álvarez estuvo en el centro de la polémica por amenazar a Messi (Foto: Instagram/@canelo/@leomessi)

Al respecto, el video comenzó a viralizarse en las redes sociales por el polémico contenido de las palabras del exdefensor del Manchester United. Aunque en primer momento los comentarios que acompañaron el material únicamente fueron críticas e inconformidades, con el paso de las horas el nombre de Canelo Álvarez comenzó a figurar en las respuestas de la publicación en TikTok al recordar su disgusto con un gesto de Lionel Messi.

“Qué pesado Piqué burlándose de la selección de México. Canelo, llévatelo”, “Creo que Canelo va por Piqué”, “Etiqueten al Canelo”, “Ay, Piqué, Canelo va por ti”, “Ahí vienen la selección de Japón, la selección de Marruecos, el Canelo y Shakira, pobre Piqué”, “Llamen al Canelo por favor”, “Le hubieran dicho ‘le voy a preguntar al Canelo’”, “Ahora sí, Canelo, este es todo tuyo. Shaki igualmente te lo agradecerá”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de que algunas personas sí se aventuraron a etiquetar a la cuenta oficial del pugilista en la red social, el peleador referido no dio a conocer ningún pronunciamiento al respecto. Y es que su figura en el internet quedó en el ojo del huracán después de haber arremetido por una supuesta falta de respeto que el número 10 de la albiceleste habría cometido con la camiseta de Andrés Guardado.

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

¿Cuál fue la polémica de Canelo Álvarez con Lionel Messi?

Después de la victoria de dos goles por cero de Argentina sobre México, en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, se viralizó un video de los festejos en el vestidor albiceleste. En las imágenes se observó el momento en que Lionel Messi se quitó uno de sus zapatos y pateó con levedad, aunque accidentalmente, la camiseta de México que recibió de Andrés Guardado en instantes previos.

El gesto fue interpretado por el boxeador como una afrenta contra México y no demoró en pronunciarse por medio de su cuenta de Twitter. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? (...) Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fueron algunos de los mensajes que escribió.

Las palabras del boxeador generaron una ola de reacciones. Algunos futbolistas condenaron su actitud e, incluso, Andrés Guardado justificó que su camiseta hubiera estado en el suelo del vestidor. Pese a ello, la actitud de Álvarez se mantuvo durante algunos días más, aunque después de algún tiempo se retractó a tal grado que reconoció la victoria de Argentina sobre Francia en el partido por el título.

