La mamá de Papu Gómez reveló la lesión que sufrió su hijo durante el Mundial: “Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”

Papu Gómez sufrió la rotura del ligamento en uno de sus tobillos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Papu Gómez se ganó el derecho de estar en la lista del Mundial de Qatar 2022 a fuerza de buenas actuaciones. Ya sea en la Copa América, o durante los partidos de las eliminatorias previas a la Copa del Mundo, el volante del Sevilla rindió para el equipo y Lionel Scaloni se decidió por llevarlo dentro del plantel de 26 jugadores.

Dibu Martínez le hizo upa a Mbappé, Papu Gómez lanzó billetes y Scaloni se puso un gorro de River: las perlitas de la caravana de los campeones Millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para saludar al plantel luego de la consagración en el Mundial de Qatar VER NOTA

En Doha, el ex Arsenal de Sarandí fue titular en el debut ante Arabia Saudita y luego volvió a repetir su presencia en el once inicial ante Australia, en el duelo por los octavos de final. Pero a los 5 minutos del complemento, con la ventaja 1-0 para Argentina, el DT sacó al número 17 y en su lugar ingresó Lisandro Martínez.

Acto seguido, las cámaras de la transmisión tomaron como personal del cuerpo médico le ponía hielo a Gómez en uno de sus tobillos. Una vez que se terminó el encuentro, el propio Alejandro confirmó la noticia de su lesión. “Una lástima porque me doble el tobillo y no podía seguir. Prefería que entre alguien que pueda cumplir. Es un esguince, espero que en estos días se pueda solucionar”, explicó en diálogo con TyC Sports tras la victoria argentina.

Papu Gómez mostró cómo le quedó la piel por el sol después de la caravana: “Necesito aloe vera” El volante de la selección argentina fue uno de los protagonistas de la recorrida que hizo el plantel campeón del mundo por las calles de Buenos Aires VER NOTA

En las últimas horas, ya de regreso al país luego de ganar la Copa del Mundo, se conoció lo que le sucedió al Papu durante el encuentro ante los Socceroos. “No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”, confirmó Mónina Villaverde, su mamá.

“No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho”, agregó uno de los familiares directos del mediocampista.

Papu con la Copa del Mundo durante la llegada del plantel argentino al país (REUTERS/Matias Baglietto)

Acto seguido, la mamá de Papu dio detalles de la lesión que sufrió su hijo y de los intentos del actual jugador del Sevilla para ponerse a punto y volver a estar en la consideración de Scaloni y el resto del cuerpo técnico para los partidos decisivos del Mundial.

La charla reveladora con Messi, el recuerdo para Maradona y por qué Argentina mereció ganar la final: Scaloni habló tras ser campeón del mundo El DT tiene contacto con los medios tras el épico triunfo ante Francia en los penales VER NOTA

“Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo ‘Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto’, apoyar desde donde podía a sus compañeros”, explicó Mónica en La Mañana De CNN, programa que se emite por AM 950.

Papu fue uno de los protagonistas de la multitudinaria caravana que protagonizó el plantel de la selección argentina en su regreso al país tras la histórica consagración en Qatar. Luego de cuatro horas, el micro que trasladaba a los jugadores tuvo que detener su camino y detenerse en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en el barrio de Lugano para subirse a unos helicópteros y volver al predio de la AFA en Ezeiza.

Los desbordes en varios puntos del recorrido obligaron a las autoridades de seguridad a tener que suspender la caravana. Se estima que más de 5 millones de argentinos se movilizaron por las calles de Buenos Aires para intentar ver a los campeones del mundo.

Papu jugó sus últimos minutos en el Mundial contra Australia (EFE/EPA/Abedin Taherkenareh)

Seguir leyendo: