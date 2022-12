El mensaje de Dani Alves a Lionel Messi: de las felicitaciones por la Copa del Mundo a la broma sobre quién es el más ganador de la historia

Lionel Messi continúa cosechando títulos en su carrera. Éste 18 de diciembre del 2022 sin dudas consiguió el más importante de su vida al consagrarse campeón mundial con la Selección Argentina, uno más en su amplio historial de 42 trofeos.

La Pulga persigue de cerca a Dani Alves, quien todavía puede enorgullecerse de ser el futbolista con más títulos en la historia con 43. El brasileño, que actualmente juega en los Pumas de México, es consciente de estos registros y, tras compartir un mensaje de felicitaciones para su amigo, le recordó que él seguía estando por encima suyo.

“Me importa un carajo lo que digan. Lionel Messi, este puto Mundial te quiso a ti, el puto fútbol te quiere a ti y los que amamos al fútbol te respetamos y te felicitamos ahora mismo por ese momento. Disfrútalo con tu familia. Como brasileño y como sudamericano sé que eso es más que ganar esa Copa”, fue el primer mensaje que escribió tras la victoria Albiceleste sobre la selección francesa.

24 horas después, el ex Barcelona volvió a actualizar sus redes sociales para recordar que, aunque Messi levantó la Copa del Mundo, él continúa siendo el más ganador de la historia. Al mismo tiempo, pareció dejar en el aire la posibilidad de su retiro de la selección brasileña.

“Le duela a quien le duela en mi caso, me voy con el historial limpio, con añoranza y con la frente en alto, voy a sufrir pero no recaeré, pero me vas a necesitar, a sacarte del fondo de ese pozo que me voy!”, escribió en un primer momento junto a una foto en la que aparecen los dos con las camisetas de sus respectivas selecciones y debajo el número de títulos (42 para Messi y 43 para Dani Alves)

En esas palabras, además algunos fanáticos creen que pudo haber escondido un mensaje para Kylian Mbappé, después de que éste dijera en una entrevista que, en Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa y que por eso los últimos Mundiales siempre se fueron para el viejo continente. Desde Corea Japón 2002 que un sudamericano no levantaba el trofeo.

“No llores bebeeeee” y “Poder sudamericano”, fueron las frases que utilizó en su última publicación.





Los 43 títulos de Dani Alves

6 La Liga España — Barcelona FC: 2009, 2010, 2011, 2013 2015 y 2016.

5 Copa de Rey España — Barcelona: 2009, 2012, 2015 y 2016; Sevilla: 2007.

5 Supercopa de España — Barcelona: 2010, 2011, 2012, 2014; Sevilla: 2008.

4 Supercopa Europea — Barcelona: 2010, 2012, 2016; Sevilla: 2007.

3 Mundial de Clubes — Barcelona: 2009, 2011 y 2015.

3 Europa de clubes — Barcelona: 2009, 2011 y 2015.

2 Champions League UEFA — Sevilla: 2006, 2007

2 Liga Francia — Paris Saint Germain: 2018, 2019.

1 Copa de Francia — París Saint-Germain: 2018.

1 Supercopa de Francia — París Saint-Germain: 2018.

1 Liga Italiana — Juventus: 2017.

1 Copa Italiana — Juventus 2017.

2 Copa América — Brasil: 2007 y 2019.

2 Copa Confederaciones — Brasil: 2009, 2013.

1 Mundial Sub20 — Brasil 2003.

1 Medalla Olímpica — Selección de Brasil 2021.

Además ganó con Esporte Clube Bahia (1 Campeonato Baiano y 2 Copas do Nordeste).





Los 42 títulos de Lionel Messi

10 La Liga España — Barcelona FC: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 2015, 2016, 2018, 2019

8 Supercopa de España — Barcelona FC: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017

7 Copa del Rey — Barcelona FC: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021

4 Champions League — Barcelona FC: 2006, 2009, 2011, 2015

3 Supercopas de Europa — Barcelona FC: 2010, 2012, 2016

3 Mundiales de Clubes — Barcelona FC: 2009, 2011, 2015

1 Ligue 1 — PSG: 2022

1 Supercopa de Francia — PSG: 2022

1 Medalla de oro olímpica — Argentina: 2008

1 Mundial Sub-20 — Argentina: 2005

1 Copa América — Argentina: 2021

1 Finalissima — Argentina: 2022

1 Copa del Mundo — Argentina: 2022

