Los mejores memes de Luis Suárez y su probable llegada a Cruz Azul

(Twitter)

(Twitter)

El Mundial de Qatar 2022 aún no define a su campeón pero los rumores acerca del mercado de fichajes ya rondan en la Liga MX. Uno de los que más reflectores atrajo fue el supuesto interés de Cruz Azul para incorporar a Luis Suárez, delantero internacional uruguayo, para que juegue el torneo de Clausura 2023. La noticia causó diferentes tipos de reacciones y los usuarios inundaron las redes sociales con memes.

Puro pendejo se emociona por Luis Suárez, con pedos llevan 3M gastados este mercado, y a Suárez le ofrecen 100 bultos de cemento, a la tibiriri y vales de despensa para que venga al Cruz Azul de cascajo, ya despierten de su fantasía pic.twitter.com/jUCyD2zSHr — Tαкα • (@YangDng_) December 15, 2022

La ola de comentarios se desató desde que el periodista uruguayo, Federico Buysan utilizó su cuenta verificada de Twitter para dar a conocer que dos equipos de la Liga MX, entre ellos Cruz Azul, tenía interés de integrarlo a sus filas. Si bien la oferta de La Noria pareció ser la más contundente, el personaje afirmó que hay un tercer interesado ajeno al balompié mexicano.

(Twitter)

“Luis Suárez tiene fuertes propuestas de México para seguir su carrera deportiva en 2023. Cruz Azul insiste fuerte por el uruguayo, lo dan casi cerrado, pero aparecieron dos clubes más interesados, uno de otra liga. No hay nada de Australia”, escribió en su cuenta verificada de Twitter conocida como @Buysan.

Luis Suárez en su primer entrenamiento vs la poderosa defensa del Cata, Jaiber y Jurado. pic.twitter.com/Z9xejvv7fV — Tommy C (@ant_cer_cas_19) December 15, 2022

De inmediato, la afición celeste comenzó a emitir todo tipo de comentarios respecto al rumor. Por un lado, los más escépticos consideraron que, si bien podría no ser posible la llegada del uruguayo al equipo, se trata de una buena historia. En tanto, otros que ya dieron por hecho su llegada se dedicaron a mofarse de cómo será la dinámica de convivencia y entrenamientos con los integrantes de su nuevo club.

(Twitter)

Uno de los personajes que acaparó los memes fue El Cibernético. Un usuario utilizó el fragmento de un video donde el luchador pide que “ya despierten de su fantasía” para hacer sátira. De igual forma, dudó que las arcas del club le permitan convencer a un jugador cuyo valor de mercado llegó a rondar los EUR 90 millones cuando fue compañero de Lionel Messi y Neymar en el equipo blaugrana.

(Twitter)

Otro usuario retomó la publicación elaborada por Buysan pero le añadió una imagen que describió su incredulidad. En la escena apareció el personaje Gallo Buck, padre de Chicken Little, en el instante donde enunció una de las más recordadas frases de la cinta animada: “Ya no, hijo. Ya no te creo”.

(Twitter)

Luis Suárez cuando vea lo que le ofrece de sueldo Cruz Azul:pic.twitter.com/hIUG2PM6ON — Fabián (@Fabiannarvaztr2) December 15, 2022

Una persona más especuló en torno a la reacción del delantero charrúa al enterarse de su futura incorporación al equipo de La Noria. En una publicación de Twitter difundió una imagen donde se nota el llanto del artillero luego de ser eliminado de la Copa del Mundo, pero escribió “Luis Suárez cuando le avisen que ya está todo arreglado para que juegue en el Cruz Azul de Cata, Baca, Jaiber y Jordan Silva.

(Twitter)

Cabe mencionar que el arribo de Luis Suárez podría ser realidad debido a las condiciones económicas en torno a su traspaso. Su contrato vigente con el Nacional de Uruguay vencería el 31 de diciembre de 2022 y después de ello se convertiría en agente libre. En ese sentido, el equipo interesado en sus servicios solamente debería convencerlo con la oferta salarial, así como la cuota por su traspaso.

(Twitter)

En caso de concretar su llegada, Cruz Azul apuntalará su ataque con un delantero de clase mundial que ha militado en equipos como el Ajax, Liverpool, Atlético de Madrid y Barcelona. De igual forma, sería la principal apuesta de la directiva de Cruz Azul para mejorar su rendimiento y buscar el trofeo del certamen.

