Marruecos cargó contra el arbitraje del mexicano César Ramos; reclamó dos “penaltis indiscutibles”. REUTERS/Hannah Mckay

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) denunció el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos luego de partido por las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que Francia doblegó a Marruecos. Entre sus reclamos acusa las decisiones del central que “privaron a la selección marroquí de “dos penaltis indiscutibles” y la ineficiencia del videoarbitraje.

A través de un comunicado, la FRMF informó que envió una carta al departamento competente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para protestar por la actuación del cuerpo arbitral encabezado por Ramos e integrado por sus connacionales Alberto Morín Méndez y Miguel Ángel Hernández Paredes, como jueces de línea, y de Jesús Valenzuela Sáez como cuarto réferi.

En lo que respecta al juego, el marcador finalizó con un 2-0 en favor de los franceses con Theo Hernández y Randal Kolo Muani como los anotadores. Con ello la vigente campeona del mundo podrá defender su título ante la Argentina de Messi, mientras que para los marroquíes les significó el final de su histórica participación (por primera vez un equipo africano consiguió llegar a la instancia semifinal).

🚨بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/GvYKQFbpfr — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 15, 2022

En el comunicado marroquí se lee:

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) protestó enérgicamente contra el arbitraje del partido Marruecos-Francia oficiado por el Sr. Cesar Arturo Ramos.

Para ello, la FRMF envió una carta al órgano competente en la que vuelve a las situaciones arbitrales que privaron a la selección marroquí de dos penaltis indiscutibles a juicio de varios especialistas en arbitraje. La FRMF también expresó su gran asombro de que el sistema de Video Asistencia al Arbitraje (VAR) no reaccionara ante estas situaciones de arbitraje.

La FRMF recuerda que no escatimará esfuerzos para defender y preservar los derechos de las Selecciones Nacionales abogando por la equidad en el arbitraje y denunciando estas decisiones arbitrales tomadas durante este enfrentamiento de semifinales de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022.

Para Ramos Palazuelos fue todo en tierras cataríes. El arbitraje en el Francia vs Marruecos fue el último para el mexicano que acumuló en total cuatro participaciones como juez central: dos juegos de fase de grupos, Marruecos vs Bélgica y Dinamarca Túnez; en octavos de final el Portugal vs Suiza; y la citada semifinal Francia vs Marruecos.

Qatar 2022 - Francia Vs Marruecos - Resumen Del Partido

Un mexicano en la final de Mundo:

El juez Fernando Guerrero será parte del cuerpo arbitral a cargo del Video Asistencia al Arbitraje (VAR) en la final entre argentinos y franceses por el título mundial. El Cantante, como se le conoce, tendrá su décimo primera participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Anteriormente, le fueron designados ocho juegos de fase de grupos, uno de cuartos de final y uno de semifinal.

El árbitro central será el polaco Szymon Marciniak y lo acompañarán sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. El europeo será el primer juez de su país en ser principal en una final del máximo torneo FIFA y en el actual campeonato ha dirigido dos partidos: Francia 2-1 Dinamarca y Argentina 2-1 Australia. Además, el estadounidense Ismail Elfath será el cuarto árbitro.

