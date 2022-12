Héctor “Caramelo” Chávez mexicanizo a Gianni Infantino

Gianni Infantino al más puro estilo mexicano

Como ya es toda una costumbre desde 1986, cada cuatro años Héctor “Caramelo” Chávez se encuentra presente en la Copa del Mundo para apoyar a la selección mexicana y también asistir en algunos otros encuentros del certamen. En Qatar no fue la excepción y nuevamente causó mucha sensación entre las aficiones de diferentes selecciones; sin embargo, ahora su pasión y costumbre llegó hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ahora, aprovechando su estadía en el país asiático, Héctor tuvo la oportunidad de asistir al partido de la semifinal entre Francia vs Marruecos, mismo en el que tuvo un acercamiento con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y con quién tuvo una breve charla sobre lo que será el siguiente Mundial del 2026 con cede en los tres países de Norteamérica.

No obstante, las cosas no quedaron en una simple charla, pues el aficionado azteca no dejó pasar la oportunidad para ponerle su clásico sombrero de charro al mandamás del máximo ente del fútbol. Sin duda alguna, el mencionado artículo es uno de las cosas que más distinguen a “Caramelo”, pues además de tener su toque con los colores de México, también cuenta con las banderas de todos los países en los que ha seguido al Tri.

Cabe recordar que a principios del 2022, el hincha azteca tuvo el privilegio de ganar un sorteo que se llevo a cabo por parte de la FIFA para poder acudir al sorteo de la fase de grupos de Qatar. Teniendo esa oportunidad de oro con todo pagado, Héctor aprovechó para llevar un par de sombreros charros totalmente personalizados para Infantinno y el Emir de Qatar, Hamad Bin Jalifa Al Thani.

Como bien se sabe, el conjunto “Tricolor” quedó eliminado muy temprano de Qatar 2022, pues no pudo pasar de la fase de grupos y terminaron en el tercer lugar por debajo de Polonia y Argentina. De esta manera, se cortó una racha de siete justas mundialistas consecutivas estando presentes en los octavos de final; pese a ello, hubo varios mexicanos que continuaron con su viaje y estadía en la cede mundialista, aunque sea para presenciar otros duelos. Uno de ellos, fue el famoso “Caramelo” Chávez.

El reconocido aficionado de México se ha vuelto una constante en los duelos del combinado azteca, una tradición que ya tiene más de tres décadas. Desde 1986, para festejar su graduación de la Licenciatura en Administración de Empresas, Héctor Chávez decidió empezar a seguir al Tri en el Mundial de aquel año (precisamente festejado en México), lo que después se transformó en una pasión de ya 35 años.

Con su asistencia en el actual certamen, son cerca de 370 los encuentros en los que Caramelo ha estado en la tribuna alentando al Tri. El oriundo de Chihuahua puede llevar a cabo esta gran travesía gracias a su exitosa empresa de joyas con sede en su ciudad natal, la cual le permitió no perderse ningún juego de la selección absoluta de forma presencial hasta el comienzo de la pandemia.

De igual manera, el fiel aficionado del combinado azteca también aprovechó su espacio en una entrevista para mencionar su duda respecto al porque algunas personas lo atacan. “No veo las críticas... No sé porque la gente me ataca. Lo que me sorprende a mí realmente es la gente que me para para tomarse una foto conmigo, la cantidad de personas que me detienen para pedirme un autógrafo. He caminado por Qatar y no sólo mexicanos, sino a raíz de haber hecho una campaña con dos empresas, la imagen de ‘Caramelo’ ha estado fuerte y la gente quiere una fotografía”, señaló Héctor Chávez.

