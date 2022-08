Cómo viajar a Qatar 2022: los consejos de Caramelo, el fan número 1 del Tri que ha ido a nueve mundiales

Desde chiles hasta diversos sombreros son parte de los objetos que lleva Caramelo a un mundial (Video Miguel Angelino/ Infobae México)

Ir a una Copa Mundial de Fútbol implica ser partícipe de uno de los eventos más importantes en el deporte ya que al ser una competencia que se celebra cada cuatro años, cada edición es única. Así que diversas personas se dan a la tarea de ahorrar esos cuatro años para asistir al campeonato. Tal es el caso de Héctor Chávez, mejor conocido como Caramelo.

El fanático número uno de la Selección Mexicana tendrá un récord de asistencia a 10 mundiales con Qatar 2022 ya que desde México 1986 no se ha perdido ninguna edición mundialista. A casi tres meses de que se empiece el torneo, Caramelo contó a Infobae México los detalles de su preparación para viajar a la Copa Mundial de 2022 y cómo se encarga de llevar parte de la cultura mexicana a cada país que visita.

Con los años, la experiencia mundialista de Caramelo ha ido creciendo pues ya creó un personaje que representa a la afición del Tri en todo el mundo, así que para Qatar no será la excepción. Desde tequila, dulces mexicanos, banderas y sombreros son parte de los elementos que no pueden faltar en su maleta.

Debido a que la Copa Mundial de Qatar 2022 será una edición con diferentes reglas de comportamiento y altas restricciones en torno al consumo de alcohol, Caramelo ya ideó un plan para llevar la fiesta mexicana a las gradas. Y lo primero que mandó a diseñar fue su emblemático sombrero y la vestimenta que usará.

Héctor Chávez "Caramelo" ya está listo para viajar a Qatar 2022 (Foto: Infobae México/ Miguel Angelino)

Artesanos de San Francisco del Rincón, Guanajuato, serán los encargados de hacer el sombrero del fan número uno del equipo azteca, el cual portará un mensaje alusivo a la siguiente edición mundialista 2026 en donde México será sede oficial.

“Van a poner aquí enfrente, ya mandé a hacer, y va a venir: México, Estados Unidos y Canadá see you 2026. Y de ahí vienen todas las banderas que van a participar en Qatar 2022″

Y es que, debido a que el ambiente de un mundial no solo se limita a las acciones que ocurren en la cancha de fútbol, Héctor Chávez aseguró que la emoción de ir a un mundial empieza desde el equipaje pues como mexicano llevará una imagen de la hinchada del país.

Para Qatar, con la finalidad de retratar la unidad entre fanáticos del balompié, Caramelo mandó a hacer 32 sombreros diferentes, los cuales representa a los 32 países que competirán, y los usará en la tribuna para alentar a los otros equipos incluso aunque México no llegue al anhelado “quinto partido”.

Caramelo ha viajado a nueve mundiales, con Qatar 2022 serán 10 (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro.com)

“Te empiezas a preparar desde tu atuendo, qué te vas a llevar. Por ejemplo ahora Caramelo va a llevar la palabra Chihuahua con la que me hice famoso, el nombre de Caramelo en el sombrero y mi túnica; entonces, empiezas a prepararte de una manera... ¡olvídate! necesitas tener ingenio”, agregó.

Debido a que para este mundial la FIFA lo reconoció como embajador oficial de la afición mexicana por ser el “mejor aficionado del mundo”, Caramelo ya está preparando una serie de “recuerditos” y regalos para intercambiar con los fans de otros países.

Y es que Héctor Chávez Caramelo goza de llevar parte de la gastronomía mexicana a diversas partes del mundo, recordó que para Rusia 2018 él y su hijo Caramelo Junior llevaron gusanos de maguey y se lo dieron a diversos turistas que viajaron para gozar de la fiesta mundialista; incluso para acompañar sus comidas han llegado a viajar con chiles serranos, habaneros, chile seco y chiltepines pues confirmó que cuando está lejos de su país extraña más el picante.

“En Rusia llevamos gusanitos de maguey disecados, los famosos chinicuiles y lo pusimos en exhibición y la gente agarraba y decía ‘¡oye! ¿esto se come en México?, está delicioso’. Entonces tratas de llevar un poquito de México a cada mundial”

¿Qué normas debe de cumplir la afición mexicana para acudir a Qatar 2022?

Debido a que el Mundial de 2022 tendrá diferentes restricciones, Héctor Chávez aconsejó a la afición de qué hacer y qué no llevar (Video: Infobae México/ Miguel Angelino)

Para fortuna de Héctor Chávez, nunca ha sido detenido por llevar ingredientes y dulces mexicanos a los más de 450 partidos que ha disputado en la Selección Mexicana en los diversos países que ha recorrido pues consideró que ha tenido suerte. Así que para Qatar compartió una serie de recomendaciones que todo fan mexicano debe de seguir.

Debido a que ya viajó al país sede del Mundial 2022 para el sorteo de grupos gracias a un premio de la FIFA, ya averiguó parte de la dinámica que habrá para recibir a los fans de todas partes del mundo, además de que se convirtió en Qatar Fan Leader, personas que se encargarán de distribuir información oficial del evento con personas de su país y de otras nacionalidades que irán a Qatar a través de redes sociales.

Lo primero en lo que hizo hincapié fue en el tema del alcohol ya que aseguró que será “imposible” meter alcohol al país árabe, pidió no viajar con él y no arriesgarse pues no valdrá la pena el perderse la competencia por una bebida.

Caramelo aseguró que el hospedaje y los boletos también serán “un problema” pues en el país árabe se les podría negar el acceso a los fans si es que no tienen un acceso asegurado a alguno de los partidos de la Copa Mundial.

Además la situación con los revendedores pondría en riesgo el bolsillo de los fans pues los costos pueden llegar a ser muy elevados, y para evitar alguna mala vivencia pidió conseguirlos por páginas oficiales de la FIFA.

Animó a adquirir cualquier tipo de boleto de mundial sin importar el partido, pues con ello estarían garantizando su acceso al país y sería más fácil la negociación para adquirir un boleto de los tres partidos del Tri en fase de grupos. En su caso ya consiguió cerca de 15 boletos y confesó que está abierto a negociaciones para ir a la mayoría de los partidos posibles.

“Cuando tu no tienes un boleto que está comprado a través de la FIFA, comprarlos a reventa no es caro, es carísimo, el boletaje es de lo más problemático. Hoy en Qatar viene un problema que es el hospedaje: aquellas personas que quieran ir a Qatar tienen que comprar inmediatamente cualquier boleto, porque si no tienes boleto, no te van a vender el hospedaje”

“Caramelo”, el único fanático mexicano en Italia 90

Héctor Chávez se animó a viajar al Mundial de Italia pese a que el Tri no fue (Video: Infobae México/ Miguel Angelino)

Para Caramelo, el Mundial de México 86 le dejó una grata experiencia, así que después de que Argentina se coronó campeona y Diego Armando Maradona levantó el trofeo en el Estadio Azteca, Héctor Chávez empezó su misión de ir al próximo mundial.

Empezó a trabajar y ahorrar para cubrir los gastos y viajar a Italia. Sin embargo, poco antes del arranque de la competencia, la Selección Mexicana fue expulsada del torneo por la investigación periodística conocida como Los cachirules, la cuál reveló irregularidades en las convocatorias de los jugadores.

La noticia impactó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a toda la afición pues fue la primera vez que México se perdió un mundial. Pese a ello, Caramelo ya estaba dispuesto para viajar.

“Te queda ese sabor a boca que dices ‘el siguiente mundial voy’. Y justamente antes de comenzar se suscita el tema de Los cachirules. Entonces Caramelo dice: ‘¿Qué hago? México no va, pero quiero vivir la fiesta mundialista’. Porque me quedó un gran sabor de boca lo que se vivió en México 86″.

Caramelo aseguró que en Italia 90 se convirtió en "embajador" de la afición mexicana pese a que el Tri no fue (Foto: Infobae/ Miguel Angelino)

Fue entonces que hizo su maleta y junto a su padre emprendió el viaje. Para sorpresa de Caramelo, otros fans del Tri también viajaron y ahí se hicieron compañía. Aquel gesto generó curiosidad entre los otros fans del mundial pues sabían que México no clasificó.

“Cuándo estábamos en Italia, la gente nos decía: ‘¿Por qué tanto mexicano? ¿por qué están aquí vestidos con el jersey, con los colores de México si no lo veo en ningún grupo?”, en lugar de que aquellas preguntas incomodaran, Héctor Chávez se emocionaba pues consideró que se convirtieron en embajadores de la afición tricolor. Además recalcó la importancia de los mexicanos en los mundiales pues en Italia 90 el “evento se degradó al 50%” en cuanto al ambiente.

“Me hubiera encantado que hubiera ido nuestra selección porque el mundial se demeritó como en un 50% mínimo porque al no tener a tu selección dices ‘¿qué estoy haciendo aquí?’. Nos identificamos como embajadores de México, seguíamos cantando como si México estuviera, se oía el Cielito Lindo”.

Con Qatar 2022 Caramelo habrá ido a 10 mundiales, pero el que más le genera expectativas el de 2026 pues el país azteca junto con Estados Unidos y Canadá serán los próximos en albergar la competencia.

SEGUIR LEYENDO: