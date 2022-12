Habló el fanático que recibió un pelotazo de Mbappé durante el calentamiento previo al Francia-Marruecos: "Quedé completamente noqueado"

Mbappé "noqueó" a un fanático con un remate (Reuters)

Kylian Mbappé se convirtió en uno de los protagonistas del partido de semifinales del Mundial de Qatar entre Francia y Marruecos. Además de vencer a la selección africana y clasificar a su segunda final consecutiva, el talentoso delantero también fue noticia por haber participado de un episodio con un fanático galo que se encontraba en las gradas del Estadio Al Bayt.

Durante el calentamiento previo al inicio del encuentro, algunos jugadores se pararon sobre la línea del área para probar remates de cara al arco defendido por el capitán de los Bleus, Hugo Lloris. Fue en ese momento cuando el astro del PSG ejecutó un mal tiro que se fue muy desviado de los tres palos.

El potente remate acabó impactando en el rostro de un fanático que automáticamente se desplomó sobre sus compañeros provocando la preocupación del jugador, quien fue de inmediato a ver cómo se encontraba.

Después del triunfo por 2-0, el aficionado en cuestión explicó lo que sucedió tras recibir el pelotazo: “Quedé completamente noqueado”, afirmó en diálogo con el portal francés RMC Sports.

Kylian Mbappé fue a ver al hincha que desmayó con su pelotazo

“Estaba en las gradas y no vi venir la pelota para nada. Me dio justo en la cara con una potencia… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado”, aseguró.

Sin embargo, ese desafortunado episodio le valió una anécdota que jamás olvidará, ya que el ídolo máximo de la selección francesa se aproximó, le tomó la mano y le preguntó cómo se encontraba: “Comencé a escuchar a la gente decir ‘Kylian, Kylian, Kylian’, así que vi en los videos que me mostraron que vino a verme, pero ni siquiera me di cuenta. Me tomó unos minutos recuperarme”.

“¡Me voy contento con el balonazo que me dieron en la cara y que espero haberle dedicado a Kylian para recordar esta semifinal! Agradezco mucho su gesto. Viniendo hacia nosotros para llevarme la noticia, me emocionó mucho”, sentenció el fanático, que podrá disfrutar de una nueva final cuando Francia defienda el título que consiguió hace cuatro años frente a la Selección Argentina en el Estadio Lusail el próximo domingo.

Mbappé fue a ver cómo se encontraba el fanático en cuestión (Reuters)

El delantero, que cumplirá de 24 años el próximo 20 de diciembre, suma cinco tantos en el torneo, misma cantidad que Messi, pero no marcó ninguno de penal, a diferencia del capitán argentino que convirtió tres de ellos desde los doce pasos.

El artillero francés acumuló cuatro gritos en el Mundial Rusia 2018 y es el jugador más joven en la historia en llegar nueve tantos en Copas del Mundo. Además, se convertirá en el jugador de menor edad (23 años y 363 días) en disputar su segunda final de Copa del Mundo, superando al brasileño Denilson (2002 con 24 años y 310 días).

Será la gran definición esperada entre dos potencias que ratificaron su condición de candidatas a poder ganar el torneo en Medio Oriente. Francia sigue en alza y desde el arranque del torneo mostró un rendimiento superlativo, en tanto que la Argentina fue de menor a mayor y supo recuperarse de un traspié en el debut.





