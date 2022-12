El mensaje del ex goleador Puma Morete para la selección argentina antes de la final: “Lo que hicieron es extraordinario, no importa el resultado”

El ex goleador de Boca Juniors y River Plate le pidió a los futbolistas que "no vayan a Casa Rosada"

Mientras Argentina y Francia se preparan para la gran final del Mundial de Qatar 2022, los mensajes de aliento hacia los jugadores se multiplican en las redes sociales y en las últimas horas, Carlos Morete se sumó a la iniciativa. El Puma felicitó al plantel de la Selección por haber llegado al partido definitorio de la Copa del Mundo y les hizo un pedido especial, independientemente del resultado del próximo domingo.

El entrenador del Real Madrid destacó a dos figuras de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 Carlo Ancelotti ponderó las apariciones que han surgido dentro de la Albiceleste, respaldó a Cristiano Ronaldo tras ser marginado en Portugal y señaló que Brasil que es el equipo “más completo” de la Copa del Mundo VER NOTA

“Hola muchachos de la selección argentina, cuerpo técnico. Para mí no es que son campeones, para mí ya está, lo que hicieron es extraordinario. Si salimos campeones o segundos, para mí es lo mismo”, comenzó a decir en un video que compartió a través de su perfil de Instagram. Luego, dejando de manifiesto su devoción por el capitán argentino, reiteró: “Para vos Messi, me hiciste llorar permanentemente, así que para mí ya está”.

El ex goleador de Boca Juniors, River Plate, Independiente y Argentinos Juniors a continuación les hizo una petición a los futbolistas de la Scaloneta: “Lo único que quiero es que salgamos campeones o segundos, que no vayan a la Casa Rosada. No se dejen que se cuelgue la plaga esta que nos está gobernando”. Por el contrario, les propuso: “Tendrían que ir a Ezeiza, al predio de la AFA, armar un escenario, que hablen Lionel Messi y Lionel Scaloni, que estén todos los muchachos ahí y punto”.

La insólita carrera de cangrejos que vaticina los cuartos del Mundial Qatar 2022: el inesperado final en Países Bajos-Argentina El video fue publicado por un aficionado y se volvió viral VER NOTA

“De haber cumplido, así es como tiene que ser. Porque van a estar todas las cámaras y lo van a grabar todo, así que la gente lo va a ver, de alguna u otra manera”, insistió Morete, que cerró su mensaje nuevamente agradeciéndole a los jugadores por las alegrías que brindaron durante su recorrido hasta llegar a la final: “Los felicito, para mí están en el corazón eterno, beso para todos los muchachos”.

Carlos Morete fue campeón con River Plate, Boca Juniors, Independiente y Argentinos Juniors

Después de tener el día libre tras la victoria con Croacia, el conjunto albiceleste se entrenó hoy en la Universidad de Qatar. La buena noticia es que Ángel Di María trabajó a la par de sus compañeros, con lo cual, si Scaloni así lo desea, podría volver al once inicial para jugar ante Francia en el estadio Lusail. También hay tranquilidad por Messi, que había generado algo de preocupación en el partido de la semifinal cuando sintió un dolor en el muslo de su pierna izquierda. La Pulga está en perfecto estado y llegará de la mejor manera al duelo crucial.

La verdad detrás de la región de India que se proclama maradoniana y fanatiza por Argentina: “No tienen ni idea de lo locos que estamos” No todo es Bangladesh: en Kerala, al sur del país asiático, miles de personas se van a juntar el viernes para ver el partido entre Argentina y Países Bajos. Llevarán remeras, banderas y gigantografías de los jugadores. Las razones detrás de un fervor exótico: “Acá, las tiendas de deportes ganan la mayor parte de su dinero vendiendo camisetas y banderas argentinas” VER NOTA

Algo diferente es el panorama para la delegación de los galos, ya que en la antesala del coque ante Marruecos, dos habituales titulares fueron baja del equipo por tener un cuadro gripal. Dicha situación generó preocupación en el ámbito del búnker de Les Bleus, pero ahora la situación podría empeorar: según indicó el diario Sport, en la intimidad del seleccionado francés temen que tanto Adrien Rabiot y Dayot Upamecano hayan contraído el “virus del camello”, una infección respiratoria causada por el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Es más, a estos dos jugadores se le sumó Kingsley Coman, quién si fue parte del equipo que se enfrentó al conjunto africano, no ingresó al campo de juego.

Seguir leyendo: