La feroz crítica de Modric al árbitro del partido entre Argentina y Croacia: “Es un desastre”

Qatar 2022 - Argentina Vs Croacia - Gol De Argentina 1 A 0

La selección argentina jugará la final del Mundial de Qatar después de haberse floreado en la goleada 3-0 ante Croacia. El encuentro que abrió el telón de las semifinales se destrabó por un penal que cobró el juez Daniele Orsato por una falta sobre Julián Álvarez. A pesar de la queja rival, Lionel Messi convirtió el primer tanto del partido, pero las críticas continuaron afuera del terreno de juego.

Argentina vs Croacia: dónde y a qué hora ver la semifinal de Qatar 2022 desde México El partido regalará un duelo de figuras pues Lionel Messi y Luka Modric estarían disputando su última semifinal en un Mundial VER NOTA

Luego del doblete anotado por Julián Álvarez que sentenció la historia, Luka Modric alzó la voz en contra de Orsato con duros calificativos contra el italiano: “Es dificil de valorar el partido porque estuvimos bien hasta el penal. Para mí, no ha sido. No puedo creer que lo haya cobrado. No me gusta hablar nunca de los árbitros, pero hoy es imposible porque es uno de los peores que conozco. No es solo por el partido de hoy, pero me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre”.

“Nosotros hemos dado todo, pero este primer gol nos ha matado. Hay que recuperarse porque nos espera el partido por el tercer puesto. Hay que intentar ganarlo”, manifestó el futbolista que jugará su último partido en una Copa del Mundo el próximo sábado en el estadio Internacional Khalifa frente al perdedor de Francia y Marruecos, que jugarán este miércoles desde las 16 en el estadio Al Bayt. También accionó en esta sintonía su compañero de equipo Mateo Kovacic: “No sé qué decir. Hicimos lo mejor. Si pudimos haberlo hecho mejor en algunos momentos, ciertamente lo hicimos, pero el penalti nos ganó. Perdimos, tenemos un partido por delante por el tercer puesto. Lucharemos”.

Argentina finalista del Mundial: goleó a Croacia 3-0 con un Messi brillante y un partido consagratorio de Julián Álvarez La Albiceleste se puso al frente de la mano de su capitán, que facturó de penal. A los pocos minutos, el ex delantero de River Plate anotó de arremetida para el segundo tanto. En el complemento, tras una gran acción individual del 10, volvió a anotar el joven atacante del Manchester City. El próximo domingo, espera por Francia o Marruecos en la definición VER NOTA

A pesar de esto, Modric evitó restarle importancia al rival de turno: “Hay que darle una felicitación a Argentina. No quiero quitarles ningún mérito a ellos, merecen estar en la final y ya está. Fue un justo ganador”. “Han sido mejores, han merecido ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas. Nunca lo hago, pero esta vez tengo que hacerlo porque es imposible no hacerlo”, declaró sobre la labor arbitral.

En otro orden, fue consultado por las muestras de afecto que recibió por parte del público argentino tras ser reemplazado por Lovro Majer a 10 minutos del final: “No escuché los aplausos de los hinchas porque estaba un poco triste y hundido. Si ha pasado esto, les agradezco”.

Qatar 2022 - Argentina Vs Croacia - Resumen Del Partido

En diálogo con los medios presentes, fue consultado por Lionel Messi, a quien conoce a la perfección de tantos clásicos entre Barcelona y Real Madrid hasta que un Mundial los volvió a reunir nuevamente como rivales: “Nos hemos saludado. Le deseo suerte para la final. Está haciendo un torneo increíble. Está mostrando su calidad y toda su grandeza”.

“Será difícil frenar a Messi, pero estamos preparados”: la reflexión de Luka Modric de cara a la semifinal entre Argentina y Croacia El volante del Real Madrid analizó el choque del próximo martes y admitió que les preocupa el nivel con el que llega el capitán albiceleste VER NOTA

El vencedor del cruce entre franceses y marroquíes determinará cuál será el rival de la Albiceleste en el último partido de la Copa del Mundo que se disputará este domingo desde las 12 (hora argentina) en el estadio Lusail en un duelo que será transmitido por TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

Seguir leyendo: