Chivas y el tercer intento por fichar al “Pocho” Guzmán

Las Chivas anunciaron a Víctor Guzmán como su sexto refuerzo en el Clausura 2020 (Foto: Twitter @Chivas)

En vísperas de que comience el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, todos los equipos ya buscan a los posibles futbolistas que podrían llegar a sus filas. A raíz de ello, las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran en pláticas avanzadas con la directiva de los Tuzos de Pachuca para hacer un intercambio entre Jesús Ángulo y Víctor Guzmán, futbolista que recién expresó su deseo por salir del cuadro campeón del fútbol mexicano.

Copa por México 2022: cuándo inicia y qué equipos de la Liga MX disputarán el torneo de pretemporada El último campeón de este certamen fue Cruz Azul; los celestes se proclamaron campeones el 20 de julio de 2020 al vencer 2-1 a Chivas VER NOTA

Tras algunos intentos por concretar el fichaje del “Pocho” Guzmán, medios cercanos al “Rebaño Sagrado” señalaron que la directiva entre Chivas y Pachuca llegaron a un acuerdo por traspaso del atacante tuzo, una negociación en la que supuestamente está Jesús Ángulo como moneda de cambio; solo es cuestión de que el aún atleta del cuadro tapatío llegue a un acuerdo económico con los hidalguenses.

Sorpresivamente, el ariete del Pachuca mencionó su idea de poder abandonar las filas de los Tuzos en el supuesto caso de que llegara una buena oferta que lo convenciera a el y a la directiva del club. Sin quitar el dedo del renglón, los altos mandos en Verde Valle volvieron a tocar las puertas en la “Bella Airosa” para preguntar por el futbolista que curiosamente, fue formado en la cantera del Guadalajara, siendo este el tercer intento que se hace por adquirir la ficha del jugador.

Por qué Chivas enfrentó al Getafe con un parche en su playera Con un marcador de 0 - 1, el club tapatío logró su primera victoria en pretemporada. Pero la afición se cuestionó el motivo por el cual taparon el símbolo de un patrocinador del equipo VER NOTA

Supuestamente, la directiva del actual campeón de la Liga MX no quiso vender directamente a su atacante y por ello, negociaron la llegada del mediocampista Jesús Ángulo, además de la diferencia económica que hay por el precio del “Pocho”, que son cerca de 3.7 millones de dólares. Como ya se mencionó, no es la primera vez que los rojiblancos buscan el fichaje del oriundo de Guadalajara, de hecho, ya en una ocasión habían logrado sellar su llegada, pero por temas de indisciplina se vino abajo la operación.

El antidoping que echó abajo el contrato de Guzmán con Chivas

Todo se dio a inicios del 2020, cuando las Chivas decidieron abrir la chequera e invirtieron cerca de 37 MDD entre varios futbolistas, entre ellos, Víctor Guzmán; Sin embargo, un tema de dopaje hizo que la directiva rojiblanca comandada por Ricardo Peláez, rompieran el acuerdo con los hidalguenses . En ese entonces, la compra fue por 10 MDD y los tapatíos habían abonado un par de millones a la compra.

Víctor Guzmán fue pieza fundamental para el título de los Tuzos (Foto: Twitter/Tuzos)

Tras dar positivo a la prueba de antidoping, el delantero mexicano solicitó a la WADA (Agencia Mundial de Antidopaje) que se abriera la prueba B de sus tomas, pues el justificó que no había consumido ningún tipo de droga. No obstante, su llegada al Rebaño ya se había caído y tuvo que permanecer con Pachuca.

Filtraron la nueva camiseta del América para la temporada 2023 La escuadra de las águilas estrenaría nuevo uniforme para el Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que la afición manifestó su aprobación a la camiseta VER NOTA

“Quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y me hace feliz: jugar al fútbol. Siempre he mostrado mi postura a favor de la lucha antidopaje, es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”, señaló Guzmán.

De igual manera, cabe mencionar que en el verano del 2022, Jesús Martínez mencionó que el Guadalajara intentó comprar al ariete mexicano, pero que no se pudo llegar a un acuerdo por la falta de dinero que hubo por parte del cuadro tapatío. No obstante, Amaury Vergara salió al quite y desmintió dicha información, expresando que no hicieron una mejor oferta porque en ese momento no era su prioridad.

SEGUIR LEYENDO: