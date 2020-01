Un asunto que ha estado en boga en diversos momentos de la administración de Amaury Vergara es la venta del equipo y si bien él mismo se ha encargado de desmentir esos rumores a través de sus redes sociales, aprovechó la entrevista para tratar el tema: “Chivas no está a la venta y no lo va a estar en el futuro. Le hice una promesa a mi padre y hasta no verla realizada, no me voy a alejar”.