Ruggeri recordó el día que se peleó dentro del micro que trasladaba a los jugadores de Brasil: “Me bajaron a patadas y piñas”

El día que Ruggeri fue a buscar a Careca III al micro de Brasil

Tres días después del partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, la lupa sigue sobre si los futbolistas de la Albiceleste hicieron bien al burlarse de sus colegas neerlandeses cuando Lautaro Martínez sentenció la definición desde el punto del penal. Posturas de todos los rincones del planeta aparecieron después de la polémica y este lunes quien volvió a abordar el tema fue Oscar Ruggeri.

Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Qatar 2022 Croacia, Argentina, Marruecos y Francia se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo VER NOTA

“El fútbol es así. Pasan cosas y dentro de unos años te encontras con esa persona y te largas a reír”, comentó el Cabezón en ESPN antes de recibir una inesperada pregunta del Daniel Fucks. “Vos jugaste con un tipo que te rompió la nariz, ¿o no? Que después te tocó de compañero o te lo cruzaste en algún lado”, consultó con cierta seguridad. Automáticamente, la cara del defensor campeón del mundo en México 1986 cambió al desbloquear un viejo recuerdo en el que un rival le desvió el tabique.

“No, ese de compañero no. Careca III me pegó un piñón, entró el médico y me acomodó la nariz. Me quedó media torcida arriba. Pero no saben qué piña me dio. Fue en la Copa América de 1991 en Chile, Brasil-Argentina. Entró el tipo, se me pone acá adelante, la pelota estaba por allá y me hace pam. De la nada, no lo conocía. Entró y lo echaron. Lo fui a buscar al micro, la de piñas que me dieron los brasileños. Cobré como el mejor, me subí solo al micro de ellos. Estaba desesperado, me bajaron a patadas y piñas”, rememoró Ruggeri con las risas de todos los presentes de fondo.

Ruggeri fue parte de aquella selección argentina campeona de la Copa América de 1991

Hace pocos días, Oscar fue tendencia por encabezar una discusión con su compañera de panel Morena Beltrán por la diferencia de ideologías futbolísticas. “Te voy a decir algo, More. ¿Viste cuando vos comprás la camiseta? (por la de la selección argentina). Vos no habías nacido, pero tiene dos estrellitas (por los títulos de los Mundiales de 1978 y 1986). Sino, no tendría ninguna... Toda la vida nos tuvimos que bancar esta división”, lanzó el ex defensor acerca del debate sobre qué estilo se identificaba más con la Argentina, el de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

Los 15 jugadores del Mundial Qatar 2022 que empezaron como suplentes y ahora son piezas clave en las selecciones que jugarán los cuartos de final Siete de los ocho equipos que llegaron a esta instancia han cambiado su alineación dentro de la Copa del Mundo. Los casos de Cristiano Ronaldo y Julián Álvarez, los más salientes. Los detalles VER NOTA

En el arranque de la última semana de la Copa del Mundo, el buen humor triunfó en el programa de cara a la semifinal que Argentina enfrentará a Croacia este martes en el Lusail Iconic Stadium en busca del pase al tan soñado partido definitorio. Del otro lado del cuadro y un día después, Francia chocará con Marruecos para definir el finalista del otro sector.

Seguir leyendo: