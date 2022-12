“Messi está maradoneando en este Mundial”: la interesante comparación de Jorge Valdano tras la clasificación de Argentina a semifinales

Para Valdano, Messi está Maradoneado en el Mundial Qatar 2022

Argentina arrancó su camino en el Mundial Qatar 2022 con una durísima derrota con Arabia Saudita por 2-1. De ahí en adelante, el equipo supo sobreponerse a una situación adversa y elevó el rendimiento colectivo al nivel de que alcanzó las semifinales del máximo certamen del fútbol. Con un Lionel Messi como líder absoluto, Jorge Valdano opinó sobre el estatus actual de la Albiceleste y realizó una inesperada comparación entre La Pulga y Diego Armando Maradona.

El campeón del mundo en México 1986 hizo un análisis sobre el trayecto recorrido por los dirigidos por Lionel Scaloni. “Argentina aprendió mucho en el camino. Este grupo vino ya fortalecido, pero creo que le hizo hasta bien la derrota frente a Arabia. Se puso a prueba y fue capaz de resolver las tensiones, sobre todo en el primer tiempo frente a México. A partir de ahí se ha convertido en un grupo muy sólido y en un equipo muy difícil. Apasionado, que sabe jugar todos los partidos que se le van presentando”, explicó en charla con TyC Sports.

Y agregó sobre la capacidad de Messi para romper los partidos: “Tiene a un Leo que está presentando la esencia del fútbol, es fascinante ver a Leo en estos momentos. Porque no le sobra energía, tiene que explotar hasta la última gota de talento y en los partidos en los que todo parece complicado, sabemos que tarde o temprano va a aparecer un resquicio. Y sabemos quién va a descubrir el resquicio. A mí eso me resulta apasionante. Veo una diferencia con Mbappé que es todo exuberancia en estos momentos. Que le da tiempo a todo, a cometer errores y hacer frivolidades. Leo no, tiene que rascar la olla hasta encontrar su oportunidad y el genio la aprovecha”.

Para Valdano, Messi está jugando un Mundial "maradoneano" (Foto: Reuters)

Además, profundizó en el cambio de personalidad que presentó el rosarino desde la Copa América 2021 en adelante. “Creo que el que no quiere a Leo, no quiere al fútbol. Es algo que llevo 20 años predicando. Lo que ocurre es que ahora Messi es el que se ha reconciliado con el fútbol. Lo está viviendo de una manera felicitaria, que está valorando lo que le ocurre. Ahora creo que está en un momento de exaltación personal, disfruta del todo, de que sus hijos lo están viendo, de la gente que por fin lo ha abrazado, de un grupo que lo respeta y lo quiere tanto”, añadió Valdano.

Para cerrar, dejó una comparación entre Lionel y Diego por la actitud a la hora de vestir la camiseta de Argentina. “Está más conectado que nunca con el grupo, la gente y el fútbol mismo. Está mostrando el caracter que siempre ha tenido. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo mucho más visible. Es algo que no lo expresaba con la naturalidad que lo hace ahora. Nos está mostrando el jugador de potrero que siempre ha estado dentro suyo. Pero sí, está maradoneando en este Mundial”, concluyó.

