Una promesa y ensayo en el hotel: así nació la “Danca do Pombo”, el baile de Tite junto a Richarlison que hizo furor en la goleada de Brasil

Qatar 2022 - Brasil Vs Corea Del Sur - Gol De Brasil 3 A 0

(Enviado especial a Doha, Qatar) Todo empezó en el 2018, cuando Richarlison grabó un video bailando la “Danca do Pombo”, la danza de la paloma. El tema que creo MC Faisca se despegó inmediatamente y el delantero que estaba desembarcando en la Premier League adoptó esos movimientos para festejar algunos de sus goles. Lejos en el tiempo, la aplastante goleada 4-1 ante Corea del Sur revivió ese hecho por un detalle especial: el propio Tite, de un perfil habitualmente bajo, se sumó a la celebración en pleno partido.

El accionar del entrenador de 61 años rápidamente se viralizó en todo el mundo. Un hombre que habitualmente controla sus emociones y adopta un segundo plano había aparecido en el grito de gol de sus dirigidos, que previamente ya habían ensayado otras coreografías en el campo de juego pero también habían acordado sobre un festejo similar: titulares, por un lado, y suplentes, por el otro, se abrazaban en ronda y saltaban tras cada tanto.

Pero el tercer gol, después de una verdadera perlita del atacante del Tottenham, modificó el escenario. “Fue acordada. Me llamó y me pidió que le enseñara la Danca do Pombo. Es importante que nos traiga alegría también a nosotros. Que la gente nos contagie en el campo, es muy importante”, explicó Richarlison en la zona mixta ante los micrófonos de Infobae.

Lucas Paquetá también reconoció que fue una promesa de Tite ante la TV brasileña OGlobo: “El entrenador dijo que si metía un gol haría el baile, el de Pombo, el mío, no importaba cuál. Estamos contentos porque nos dan mucha confianza para subir, hacer nuestro juego, pero sobre todo para estar contentos en el campo. Hoy Brasil estaba feliz en el campo y obtuvimos el resultado”. El propio Richarlison reconoció su alegría por anotar: “Feliz de marcar un gol, de ayudar al equipo. Importantes estos goles. Robando bolas, dando pases, fue lo que el entrenador nos pidió, continuar enfocados. Es importante que mande la pelota a la red”.

Tite se animó a bailar con sus dirigidos (Foto: Reuters)

Richarlison también se extendió en la explicación ante los periodistas de su país: “Sobre la celebración ensayamos en el hotel antes de venir al partido. Es con esta alegría que salimos al campo nos hospedamos en el hotel. Es seguir así. Es el primer baile que hace, es normal, poco a poco se adapta. Es importante que esté con el grupo”.

Con cierta vergüenza, pero feliz de cumplir con la palabra ante sus dirigidos, Tite dio su mirada sobre el hecho que sorprendió en rueda de prensa: “Nos tenemos que adaptar a las características del grupo de deportistas. Tener que adaptarnos a su lenguaje. Su lenguaje es el baile, el juego. Aprender su baile es duro, es difícil. Estábamos jugando, no sé qué pasó con Richarlison, y yo digo: ‘¿Y ese baile ahí? Si metes gol, puedes venir y yo bailo’. Tengo mucho cuidado con los que son malos, que lo entienden como una falta de respeto. Yo sé de la visibilidad, no quería que tuviera otra interpretación que no sea en el sentido de alegría por el gol, por el equipo, por la actuación, el resultado. Tengo respeto por Paulo Bento (entrenador de Corea del Sur) desde los días del Cruzeiro”.

El DT también tuvo otro gesto dirigido al corazón del plantel. Si bien no es algo nuevo, nunca deja de sorprender cuando un entrenador busca los espacios para darles rodaje a todos sus futbolistas. Sacó de la cancha a Alisson y le dio más de 10 minutos de actividad a Weverton, el tercer arquero. Cabe destacar que el suplente, Ederson, había sido titular en la derrota contra Camerún cuando Tite decidió colocar suplentes en el último duelo de la fase de grupos.

Tite decidió darle minutos de juego al tercer arquero, Weverton (Foto: Retuers)

“Fue un momento muy especial en mi vida. Mis compañeros, Alisson, Ederson, lo están haciendo muy bien. Las circunstancias del juego, el equipo jugó un partido espectacular, me propuso tener una oportunidad y fui feliz. Todos somos importantes. Estoy muy feliz, es un momento muy especial de mi carrera. Fue consecuencia del juego, fue la oportunidad por el juego. Sirvió para darles oportunidades no sólo a mí, a otros también, para que descansen algunos jugadores. Es difícil planificarlo porque un partido presenta muchas cosas diferentes”, declaró Weverton en los micrófonos de Infobae sobre su ingreso.

Otro de los que pasó ante los periodistas fue Dani Alves, quien ingresó en la segunda etapa y hasta habló en español sobre el momento de su amigo Lionel Messi: “Qué vamos a decir de Messi. Messi ahora mismo es Argentina. Creo que todo pasa por él, todo pasa por él, por sus pies. Está en un momento de forma brutal. Es uno de los jugadores a tener en cuenta sin lugar a dudas en esta competición. Nosotros no estamos acá para elegir adversarios (de semifinal). Vamos a tener que meterle con lo que tenemos para poder luchar por el objetivo. No podemos pensar en la semifinal porque estamos en cuartos, por respeto a Croacia, al adversario, debemos estar enfocados en ese partido. Merece nuestra atención 110%”.

