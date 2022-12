“¿Estás haciendo fierros?”: la broma de Messi a Agüero durante el vivo y los detalles desconocidos del chip que el Kun tiene en el corazón

* Messi le preguntó a Agüero por su operación

Luego de 17 jornadas a puro fútbol en el Mundial Qatar 2022, llegaron los primeros dos días sin actividad en la previa de los cuartos de final. En este contexto, Sergio Kun Agüero volvió a realizar una transmisión por Twitch para charlar con sus fans y aprovechó para contar cuatro invitados de lujo en su stream: Lionel Messi, Alejandro Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. El ex goleador del Manchester City, que se vio obligado a retirarse del fútbol profesional por un inconveniente cardíaco, se mostró feliz frente a cámara y actualizó el parte sobre su salud ante la pregunta de La Pulga.

El rosarino contó que durante el encuentro frente a Australia visualizó a su amigo en uno de los palcos del 974 Stadium. “El otro día te veía desde la cancha ahí en la tribuna y estás grandote. ¿Estás haciendo fierros? ¿Algo? Capaz usaste una remera muy grande”, comentó Messi. A lo que el Kun respondió: “Yo también me vi un video y parecía un cuadrado gigante. Igual estoy un poco gordo. Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”.

La anécdota de Sergio levantó curiosidad en Lionel que comenzó a preguntarle al respecto del tema. “¿Te controla el médico?”, consultó el rosarino. “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte”, contestó el ex jugador de la selección argentina mientras se levantaba la remera para mostrar la cicatriz que le quedó por la operación. Messi siguió averiguando sobre el tema: “¿Continuamente estás con el médico? ¿O de vez en cuando?”.

Para cerrar, el Kun detalló sobre su situación. “Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota. Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora”, concluyó. Unos minutos más tarde, llegaron a la habitación Leandro Paredes y Rodrigo De Paul para volver a charlar sobre el nuevo corte de pelo del Papu Gómez que tuvo la intención de ser parecido a David Beckham.

