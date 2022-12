El Mundial expulsa a las selecciones sin personalidad, como España

El análisis de Matías Palacios desde Qatar, luego del triunfo de Marruecos ante España

¿Qué le pasó a España? Pasamos de elogiarla, valorarla y hasta creer que era una verdadera favorita a ganar la Copa del Mundo, más que nada por la primera actuación que fue contundente, brillante, que fue un equipo con entereza, fútbol, con desmarque, con todos pases productivos contra Costa Rica, hace menos de dos semanas, a que hoy sea todo lo contrario.

Los pases los tiene, los hizo, pero todos improductivos. Nunca fue un equipo firme, sólido, nunca fue un equipo que realmente creyera que podía ganar el partido. Porque además del fútbol hay que hablar de la personalidad o la autoridad que evidentemente este equipo de Luis Enrique no tuvo. No tuvo rebeldía.

Siempre con un juego horizontal y no vertical, ni siquiera en diagonal como muchas veces se pregona en el fútbol de España. Los cambios, las variantes nombre por nombre fueron más de lo mismo: se va Asensio entra Morata, sale Ferrán entra Nico Williams, sale Jordi Alba entra Balde, Soler por Gabi, no cambió nada Luis Enrique. 130 minutos y el equipo no cambió y estuvo a punto de perderlo si no era por Unai Simón que atajó un mano a mano en el último minuto.

Algunos se quejan de que Marruecos defendió muy abajo ¿qué iba a hacer Marruecos? Es lo que tenía y lo hizo muy bien. Amrabat jugó un partidazo, Hakimi siempre tratando de desmarcarse, yendo para adelante. Un equipo sólido el marroqui, que ganó muy bien y además.. con mucha personalidad y entrega que sirve a la hora de patear penales. Y en ese terreno España flaqueó. Sarabia entró en España justamente para eso. Luis Enrique lo hace patear el primero y falla. Al palo. Una España que ya lo habíamos dicho anteriormente cuando perdió con Japón, de la furia poco y nada, ya no existe la furia española, estamos en la era del tiki taka, así se le viene diciendo hace años. Hoy para muchos de nuestros colegas españoles es el Tiki nada.

Este fue un partido igual, similar, al que lo dejó afuera hace cuatro años en el Mundial 2018 con Fernando Hierro como entrenador, el día de los más de los 1200 pases, todos improductivos y terminó perdiendo por penales con Rusia. Triste final de España, yo lo había dado como favorita luego del partido con Costa Rica, pero sin autoridad y personalidad el Mundial te expulsa, te devora. Y una selección como la de Marruecos, que sí tiene garra y tiene orden, sigue su camino.

