Áspero enfrentamiento entre Luis Enrique y varios periodistas españoles en la previa al choque ante Marruecos: “Esto es surrealista”

Las ácidas respuestas de Luis Enrique en conferencia de prensa

La inesperada derrota de España con Japón levantó los nervios de los hinchas de la selección europea, principalmente durante los escasos minutos en lo que estuvo virtualmente eliminada del Mundial Qatar 2022. Para fortuna de la Roja, Alemania terminó venciendo a Costa Rica y los de Luis Enrique se adjudicaron el segundo puesto del Grupo E y enfrentarán a Marruecos en busca de un lugar en los cuartos de final. El entrenador y también streamer en Twitch, chocó con los periodistas en la conferencia de prensa con algunas ácidas respuestas al recibir preguntas que no fueron de su agrado.

Al seleccionador le reclamaron la “falta de oficio” del equipo en algunos pasajes de la caída con los Samurai Blue y Luis reaccionó. “Eso es un topicazo de los de cien por cien. Voy a intentar desmitificar los topicazos. En mi opinión de esto de... ¿cuál era lo primero que has dicho? Primero no creo que lo hayan dicho y si lo han dicho están equivocados. El oficio es el de albañil o el de carpintero. Son coletillas del fútbol, como cuando un equipo pierde es por un tema físico y cuando ganas no hay tema físico. No comparto ese análisis, lo haga quien lo haga. Lo único que digo es que lo que caracteriza esta selección es la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y nos caracteriza para lo bueno y lo malo”, contestó.

A continuación, otro presente en la sala de prensa del IBC de Doha preguntó si a España “le cuesta encajar golpes”. Nuevamente Enrique tomó aire y respondió: “Esto es surrealista. ¿Tú crees que porque repitas a los jugadores no se van a repetir los errores? A ver, en el fútbol los errores se repiten. Esta es la dificultad que tiene el fútbol. Es un deporte muy hipercomplejo, muchas veces injusto y en un terreno enorme. Como anécdota: yo tuve un equipo en el que jugaba que empezamos a encajar goles en jugadas de estrategia y el mister se cansó de corregirnos pero seguíamos encajando un gol. Dejó de entrenarlo, se olvidó la obsesión y no volvimos a encajar goles”.

Luis Enrique volvió a dirigir una práctica desde las alturas

Y agregó tomando el ejemplo que tuvo como futbolista. “Con esto qué te quiero decir. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, adónde queremos llevar el partido. Pero seguramente cuando tenga que arriesgar Marruecos, arriesgará si va detrás en el marcador. Y nosotros por supuesto que hemos corregido situaciones de juego. Pero al final el que toma las decisiones es el jugador. A mí lo que me obsesiona es que los jugadores hagan lo que pedimos, lo que considero que nos hace mejores que el rival. Pero yo compro el pack completo, con los aciertos y los errores”, concluyó.

En la práctica posterior a la conferencia de prensa, Luis Enrique volvió a implementar los pequeños walkie talkies que se enganchan al chaleco que normalmente sostiene el GPS para medir los kilómetros recorridos por los protagonistas. El seleccionador se subió a una torre para ver el entrenamiento desde las alturas y comenzó a repartir indicaciones a sus dirigidos de cara al enfrentamiento con Marruecos de este martes por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

