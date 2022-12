El parte médico de Ángel Di María: ¿llega al partido contra Australia?

Ángel Di María sintió una molestia muscular ante Polonia (Photo by Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)

La Argentina se reencontró con su mejor versión ante Polonia, se impuso por 2 a 0 y se quedó con el liderazgo del Grupo C. Sin embargo, una luz de alerta se encendió. Ángel Di María, uno de los mejores futbolistas del plantel, sintió molestias físicas y debió ser reemplazado durante el complemento.

El termómetro de las ovaciones en la gran victoria de Argentina: la banca inquebrantable para Messi y el nuevo mimado de los hinchas El público aplaudió cada una de las intervenciones del capitán y sacó a relucir todo el apoyo después que falló el penal. La gente también sorprendió con la ovación que le regaló a Enzo Fernández cuando fue reemplazado VER NOTA

Ante este escenario, el hombre de la Juventus se sometió a una ecografía para conocer con exactitud cuál es el grado de su lesión. La buena noticia es que se descartó una rotura fibrilar, lo que lo dejaría prácticamente fuera de lo que resta de la Copa del Mundo. El zurdo tiene una sobrecarga en el cuádriceps derecho, pero es una incógnita su podrá estar presente en el trascendental duelo ante Australia por los octavos de final.

Por lo pronto, Fideo entrenará de manera diferenciada durante la práctica de hoy y junto al cuerpo médico tratarán de hacer todo lo posible para poder ser de la partida en el choque de este sábado, desde las 16 (hora de Argentina), ante los Socceroos en el Ahmad bin Ali Stadium. Los dirigidos por Graham Arnold vienen de dar el golpe en el Grupo D al avanzar de ronda como segundo de Francia, dejando en el camino a Túnez y Dinamarca. En caso de no querer arriesgarlo, el ex Rosario Central sí tendrá varios días de descanso en caso de avanzar a los cuartos de final, ya que ese compromiso sería el viernes 9 de diciembre.

Alarma en la selección argentina por Ángel Di María tras el triunfo a Polonia: el motivo por el que fue reemplazado Lionel Scaloni contó que el punta salió por precaución de cara a lo que resta del Mundial de Qatar VER NOTA

El futbolista de la Juventus fue uno de los mejores jugadores no sólo en este partidos sino en los tres que disputó la Albiceleste. Con la intención de que no se agrave la lesión, el entrenador decidió reemplazarlo a los 58 minutos del partido en lugar de Leandro Paredes, cuando el equipo ganaba con un tanto de Alexis Mac Allister. “Ángel creo que está bien en principio, sintió algo en el cuádriceps, se puso le duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, explicó el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Vale recordar que Di María, pese a sus buenas actuaciones en Italia (un gol y cuatro asistencias en 10 presentaciones), sufrió dos lesiones musculares que lo dejaron fuera varios encuentros (una fue en el aductor y otra en el músculo flexor de la pierna).

La alegría de Di María: los gestos silenciosos con los hinchas, el enojo porque se “embarró” al equipo y la risueña asistencia a Messi El Fideo celebró la victoria contra México que puso a Argentina en una posición más cómoda tras lo sucedido con Arabia Saudita. Además, bromeó sobre el pase gol a Leo: “¡No! Le tiré una caca, pero él soluciona todo siempre” VER NOTA

Seguir leyendo: