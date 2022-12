El entrenador de Australia desafió a Argentina: “Por supuesto que ganaremos”

El optimismo de Graham Arnold en la previa al partido con Argentina

La Selección de Australia es una de las grandes sorpresas en lo que va de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tras lograr su clasificación por penales al vencer en el Repechaje a Perú, los Socceroos dieron el golpe en el Grupo D al finalizar en la segunda colocación, por detrás de Francia y dejando en el camino a combinados como los de Túnez y Dinamarca.

El destino ahora los puso ante Argentina, una de las principales candidatas al título. Se verán las caras este sábado 3 de diciembre, desde las 16 (hora de Argentina), en el Ahmad bin Ali Stadium por los octavos de final.

Durante una entrevista con ESPN, el entrenador Graham Arnold dejó en claro su optimismo de cara a este compromiso. “Argentina, Messi.. Es una gran tarea. ¡Convéncenos!”, soltó el periodista. El estratega no dudó en recoger el guante y disparó: “¿Si vamos a ganar? ¡Por supuesto!”.

“Entrené el equipo olímpico en Tokio el año pasado y le ganamos a Argentina 2-0. Es una camiseta amarilla contra una camiseta a rayas celestes y blancas, es 11 contra 11. Cuando digo que son solo dos días, se trata de la mentalidad y el impulso. Y creo que si hay algo que no solo le hemos demostrado al país sino que le demostramos al mundo es que estamos conectados como equipo y como grupo. Estamos comprometidos entre nosotros”, remarcó.

Dentro de ese nómina albiceleste se encontraban dos jugadores que actualmente forman parte del plantel comandado por Lionel Scaloni, como Alexis Mac Allister (titular en los últimos dos juegos, autor de un tanto contra Polonia -fue galardonado con el premio Man of the match-) y Thiago Almada (hizo su estreno ingresando en el complemento ante los europeos).

Graham Arnold, el cerebro de Australia (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Vale destacar que Australia se encuentra ante una chance histórica, ya que es la segunda vez que logra clasificar a esta instancia. La anterior oportunidad fue en Alemania 2006, cuando fue superada por Italia (luego se adjudicó el título de campeón). Tanto en Alemania 1974, como en Sudáfrica 2019, Brasil 2014 y Rusia 2018 fue eliminada en fase de grupos.

Siguiendo por esta línea, Arnold explicó que le gustaría enfrentar a la Verdeamarela en la final, aunque para que esto suceda los de Tite deben clasificar como segundos del Grupo G. “Brasil. Queremos jugar ante el mejor. No queremos esperar, y hay 32 equipos en el Mundial. Ahora estamos en los últimos 16 y queremos jugar contra los mejores, queremos ponernos a prueba y queremos mostrarle al resto del mundo cuál es nuestra cultura. Digo esto desde hace probablemente 6 u 8 meses y se trata de los días australianos y yo, que volvamos a los viejos tiempos. Las nuevas generaciones, que están creciendo a través de esto, probablemente estén aprendiendo eso y realmente no lo saben, pero recuerdo... Cuando era chico, Australia era bien conocida como la espalda del mundo, nadie nos dio una oportunidad. Éramos los desvalidos y salimos peleando. Eso no es diferente ahora”.

En conferencia de prensa, Milos Degenek, lateral de los Socceroos, también demostró la confianza dentro del equipo. “Ahora que sabemos que jugamos contra Argentina, va a ser un partido difícil. Pero son 11 contra 11. No hay 11 Messis, hay uno. Siempre amé a Messi, y creo que es el mejor que jamás haya jugado este deporte. No es un honor jugar contra él porque es solo un humano, como todos lo somos”.

“Tenemos que creer en nosotros mismos, debemos confiar, pensar en estar al 100% y preparar el partido. Esto es fútbol, todo es posible. Argentina sube las cosas a otro nivel como fue jugar con Francia. Vienen con más motivación porque les fue mal en Rusia. Soy un gran fanático de estos equipos pero ahora tendremos un desafío en el que los respetamos lo necesario pero creemos en nosotros”, concluyó el futbolista del Columbus Crew de la MLS.

