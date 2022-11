Con qué alineación México buscaría jugarse todo en el partido contra Arabia Saudita

Gerardo Martino innovará con su once inicial contra Arabia Saudita (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El panorama en torno a la Selección Mexicana cambió repentinamente entre el primer y segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Con un solo punto en su estadística, el plantel tricolor está obligado a ganar su tercer partido contra Arabia Saudita, por lo que el seleccionador Gerardo Martino probará con una nueva alineación que deberá anotar cuatro goles para asegurar su boleto sin depender de ningún resultado.

De acuerdo con declaraciones del Tata Martino en semanas previas a la disputa del certamen, contempló un escenario diferente para cada uno de los rivales programados en la primera ronda. En ese sentido, para el duelo contra el representante asiático echará mano de un cuadro diferente al mostrado en los dos encuentros contra Polonia y Argentina. La base serán los jugadores defensivos y las variantes se reflejarán en el ataque.

Uno de los principales cambios es el regreso de Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Henry Martin al once titular tras no ver acción contra la albiceleste. No obstante, la novedad principal será el debut en el torneo de Orbelín Pineda, quien no fue tan recurrente en la preparación y hará la labor de creación y distribución del balón para la búsqueda de oportunidades de gol.

"Es un partido decisivo porque define los equipos clasificados; sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre #ARG y #POL para clasificar".



🎙 Gerardo Martino.#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 29, 2022

La portería será resguardada por Guillermo Ochoa y sus defensores podrían ser de nueva cuenta César Montes y Héctor Moreno, por el centro, así como Jorge Sánchez y Jesús Gallardo por las bandas para completar la línea de cuatro. Edson Álvarez compartirá la contención con Luis Chávez y colaborarán con Orbelín Pineda, el creador de juego. Alexis Vega e Hirving Lozano retomarán las bandas para ceder la posición central a Henry Martin.

¿Cuál será la alineación de México vs Arabia Saudita?

- Guillermo Ochoa (portero).

- Jorge Sánchez (defensor lateral).

- Héctor Moreno (defensor central).

- César Montes (defensor central).

- Jesús Gallardo (defensor lateral).

- Edson Álvarez (contención).

- Luis Chávez (contención).

- Orbelín Pineda (mediocampista).

- Hirving Lozano (delantero lateral).

- Alexis Vega (delantero lateral).

- Henry Martin (delantero central).

Con la nueva alineación y el debut del jugador del AEK Atenas en el Mundial de Qatar 2022, el Tata Martino busca variantes a la ofensiva que le permitan la anotación del primer gol para México. Cabe mencionar que el equipo Tricolor carga con una sequía de cuatro partidos mundialistas sin corear el gol desde que Javier Chicharito Hernández anotó la diana que dio la victoria a su equipo en la segunda jornada contra Corea del Sur.

México cayó ante Argentina y complicó su estancia en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Pedro Nunes)

¿Qué necesita México para pasar a octavos de final?

La primera obligación de México para buscar el pase al cuarto partido es vencer a sus rivales. Una vez cumplido dicho requisito, el resto de las posibilidades dependerá del marcador final entre Argentina y Polonia. El escenario más cómodo para los jugadores aztecas será la victoria de los europeos, pues de esa manera lograrán cuatro unidades y superarán por la mínima diferencia a los de Lionel Scaloni.

Las otras dos situaciones posibles complicaría más la clasificación del Tricolor. En caso de la victoria de Argentina, México quedaría empatado en puntos con Polonia y definirá el pase por diferencia de goles, para ello, el Tri debe anotar al menos cuatro y esperar a que la ofensiva de Robert Lewandowski no convierta.

Por el contrario, en caso de que Polonia se quede con la victoria, México y Argentina empatarán en puntos y definirán por diferencia de goles. Para ello, los del Tata Martino deben vencer por, al menos, tres de diferencia y esperar a que la selección sudamericana no anote ningún gol que favorezca su récord.

