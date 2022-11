La sorprendente respuesta de Lionel Scaloni sobre el nivel de Brasil en el Mundial Qatar 2022

Scaloni Elogió A Brasil

Tras las dos primeras fechas que se disputaron en el Mundial Qatar 2022, Brasil se consolidó como un serio candidato al título. Sus victorias ante Serbia (2-0) y Suiza (1-0) en el Grupo G le permitió al conjunto de Tité garantizarse un lugar en los octavos de final de forma anticipada (los otros dos que lo consiguieron fueron Francia y Portugal).

Con un juego sólido en defensa y vistoso en la ofensiva (a pesar de no contar con su principal figura, por la lesión que sufrió Neymar en el debut), la Canarinha desfila por el país del Golfo. Y sus producciones fueron tema de consulta en la última conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni, en la previa del duelo trascendental frente a Polonia. Por lo tanto, ante la consulta del momento de Brasil en el certamen de Medio Oriente, el estratega de Pujato dijo que se siente “fan del fútbol sudamericano”. “Me pone contento por Brasil. Los felicito por lo que vienen haciendo, si no le toca a la Argentina soy hincha de los equipos de Sudamérica”, argumentó.

Además, el entrenador subrayó que el elenco albiceleste llega a la última presentación del Grupo C con la obligación de clasificar a la siguiente fase. “No estamos en condiciones de decidir con quien nos vamos a cruzar en octavos, nadie puede hacerlo, nosotros tenemos que pensar en el partido ante Polonia”, insistió. Con relación al equipo que presentará ante el representativo europeo, confesó que aún no tiene a los once elegidos: “No tenemos definido el equipo. Enzo Fernández tiene posibilidades como otros jugadores, puede entrar desde afuera y sacar diferencia como lo hizo ya, por eso estamos analizando. Lo de Guido Rodríguez va a depender de cómo se planee el partido y como nos juegue Polonia, son cosas que debemos evaluar y es una posibilidad, como fue contra México”.

En cuanto a como llegan los jugadores al partido de mañana, el DT agregó que “la victoria ante México fue una inyección anímica importante”. “Ahora depende de nosotros, y de la idea de juego marcada que tenemos y todos conocen”, subrayó.

Al analizar, la primera etapa del Mundial, el técnico destacó que “la fase inicial es traicionera y por eso pasa que pocas selecciones ya se clasificaron”. “Por eso el fútbol son momentos y en las fases que vienen la cuota de suerte es importante”, argumentó.

