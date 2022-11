Aymeric Laporte y su tajante respuesta de ver a España campeona del Mundial Qatar 2022: “¿Por qué no?”

Aymeric Laporte jugará su primer Mundial con la selección de España. (Agencias)

La selección de España está a pocos días de hacer su debut en el Mundial de Qatar 2022. Precisamente, este miércoles 23 de noviembre el elenco europeo se estrenará ante su similar de Costa Rica, por lo que las expectativas se viven al máximo al ser uno de los candidatos al máximo título. En ese sentido, Aymeric Laporte tuvo una contundente respuesta a un periodista que le consultó sobre por qué la ‘Furia Roja’ podría tentar el ansiado trofeo.

“¿Y por qué no?”, fue el tajante comentario del zaguero en conferencia de prensa, dejando en absoluto silencio a los comunicadores que estaban presentes. De inmediato, el periodista que hizo la pregunta pidió que desarrolle un poco más su idea, obteniendo una respuesta favorable del jugador. “Como todas las selecciones, cada una tiene sus puntos fuertes. Nosotros tenemos un gran equipo. La mayoría compite en el máximo nivel en todas las ligas, en España, Inglaterra, etc. Creo que tenemos los jugadores muy bien representados en el mundo del fútbol, con calidad y con un entrenador con el que trabajamos bien. Tenemos todo”, expresó.

Sin embargo, el zaguero es consciente que más allá de la preparación que pueda tener, siempre es importante contar con un poco de fortuna para concretar las metas. “Evidentemente que en estos tipos de partidos o de torneos hace falta suerte y otros factores que se deben tener en cuenta, pero haremos de todo para ganar”, indicó.

Y es que la selección de España ha experimentado un notable cambio desde que se proclamó campeona en el Mundial de Sudáfrica 2010. El nivel, tantos de los jugadores como de LaLiga Santander subió de manera considerable, pues aquel equipo dirigido por Vicente del Bosque practicó un fútbol asociativo y vistoso al ojo del espectador, el cual también se vio reflejado con la coronación en la Eurocopa de Polonia-Ucrania el 2012.

La selección de España cuando salió campeona del Mundial de Sudáfrica 2010 de la mano del DT Vicente Del Bosque. (EFE)

Ahora, este proceso tuvo sus inicios con el fallecido DT, Luis Aragonés, quien dio el primer golpe con la consecución de la Eurocopa de Austria-Suiza del 2008 y señaló el camino para los éxitos del combinado español.

En los siguientes años, el talento de ese país fue más valorado y en cada competición que España participaba, era una de las candidatas. No obstante, en los últimos años ha experimentado un recambio generacional, con lo que le ha costado mantenerse en lo más alto de la élite europea y mundial, algo que intentará reconquistar en esta ocasión.

Justamente, Aymeric Laporte reconoció que para tentar la Copa del Mundo deberá plasmar la idea que les dio tanto éxito. “Nos tenemos que exigir nosotros mismos en hacer lo que sabemos, en jugar bien al fútbol. Venimos entrenando ya tiempo y nos conocemos casi todos. Vamos a intentar dar el máximo, desarrollar nuestro juego y cuando más lejos lleguemos, mejor”, declaró.

Luis Enrique tratará de llevar a la selección de España a ganar el Mundial de Qatar 2022. (Reuters)

Críticas a la defensa

Por otro lado, el zaguero de 28 años restó importancia a las críticas recibidas de la prensa e hinchas por los problemas en la defensa de la escuadra española y manifestó que solo depende de los propios jugadores el poder cambiar esto y demostrar que son un equipo contundente en ambas áreas.

“No lo pienso (críticas). Hemos hecho una gran Eurocopa, llegamos casi los mismos. Lo que depende de nosotros es el desarrollo en nuestro juego y demostrar que se pueden equivocar. No sé muy bien lo de las críticas porque no las he leído ni escuchado. Lo que depende de nosotros es que vamos a intentar ser una selección muy fuerte tanto en defensa como en ataque”, concluyó.

DATO:

Aymeric Laporte ha disputado un total de ocho encuentros esta temporada con la camiseta del Manchester City. De hecho, ha perdido terreno por la presencia de Manuel Akanji y Rúben Dias, quienes han sido fijos para Pep Guardiola. No obstante, cuenta con un importante rodaje de 13 encuentros con España, que le han permitido ser titular para el seleccionador Luis Enrique.

Aymeric Laporte en un grito de gol tras marcarle con España a Eslovaquia en la Eurocopa del 2021. (Reuters)

