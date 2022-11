Neymar reveló qué le dijo a Messi sobre un hipotético cruce entre Argentina y Brasil en el Mundial Qatar 2022

Neymar está a tres goles de superar a Pelé como máximo goleador histórico de Brasil

El Mundial Qatar 2022 que comenzará el 20 de noviembre próximo cuenta con Argentina y Brasil como dos de los favoritos a alzarse con la Copa del Mundo, pero la rivalidad entre ambos países dio paso a las bromas porque Neymar reveló los chistes que reinan en la concentración del París Saint-Germain con Lionel Messi.

En una entrevista extensa con el medio británico The Daily Telegraph, el astro brasileño se refirió a numerosos temas en la previa a su tercera cita mundialista con la Canarinha: “El Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo. Me siento bien físicamente, pasando un momento muy feliz en el club. Me siento preparado”.

El futbolista de 30 años llega en un excelente nivel después de haber convertido 13 goles y 11 asistencias en 19 partidos de la temporada con el PSG. Es uno de los integrantes de la temible delantera conformada con Kylian Mbappé junto a Messi y se ilusiona con enfrentarlos en el país asiático.

“No lo discutimos mucho, pero a veces bromeamos sobre cruzarnos en la final. Le digo a Messi que seré campeón y le ganaré y nos reímos mucho. Jugar con él y Kylian, es un placer enorme”, reveló el extremo izquierdo sobre las charlas que mantiene con el campeón de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná.

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé marcaron 46 de 63 goles del PSG en lo que va de la temporada

Además, alejó cualquier posibilidad de conflicto entre ambos protagonistas y, en particular, con la figura europea de 23 años: “Es un jugador joven que ha ido creciendo y mostrando su potencial y aún le queda mucho por crecer. Siempre es genial jugar junto a los grandes, siempre lo he preferido porque las posibilidades de ganar son más altas”.

En esta dirección, resaltó cuáles son sus favoritos de cara a este Mundial: “La Copa del Mundo está llena de sorpresas. Hay equipos que inesperadamente llegan muy lejos en la competencia. Pero creo que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Esos cuatro junto con Brasil son totalmente capaces de llegar a la final”.

Todas estas selecciones no podrán ganarlo. Tras 20 años sin coronar, el líder de las últimas Eliminatorias Sudamericanas persigue el deseo de su sexto título y Neymar fue consultado sobre si su carrera estaría incompleta sin la obtención de este trofeo: “No, he logrado cosas más allá de mi imaginación. Entonces, si terminara hoy, seguiría siendo la persona más feliz del mundo”.

“Los que jugué son especiales para mí, uno porque Brasil fue anfitrión y el otro porque fue mi segundo Mundial. Y creo que este también será muy especial”, detalló sobre las citas de 2014 y 2018 que concluyeron en sendas eliminaciones frente a Alemania y Bélgica en semifinales y cuartos de final, respectivamente.

Neymar fue el tercer máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con ocho tantos, a dos del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins

En otro orden, relativizó llevar la número “10″ en su espalda en referencia a otros futbolistas como Kaka, Rivaldo o Ronaldinho que han portado ese dorsal: “No me siento presionado, todo lo contrario. Estoy feliz de poder llevar el número 10 en la selección brasileña y hacer historia. Es un gran orgullo y honor ser parte del grupo de jugadores que lo usó y solo siento felicidad por ello”.

Neymar cuenta con 75 goles en 121 partidos con la selección y está a dos tantos de igualar a Pelé como máximo goleador histórico de Brasil. La delegación dejará Turín para recalar este sábado en Doha y Ney podría romper esta marca a partir de la fase de grupos. En esta instancia, debutará el 24 de noviembre ante Serbia, se medirá el 28 ante Suiza y el 2 de diciembre finalizará el grupo G ante Camerún.

