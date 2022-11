Alejandro Fantino fue lapidario con Piqué y estalló de furia tras el retiro del futbolista: “Lo más importante que hizo fue salir con Shakira”

La lapidaria crítica de Alejandro Fantino por el retiro del fútbol de Gerard Piqué

Este sábado, Gerard Piqué se retiró el fútbol profesional luego de 18 años de carrera y de 14 en el Barcelona, cuyo escenario, el Camp Nou, despidió al defensor de 35 años que colgó los botines en un marco emotivo. El triunfo de su equipo 2-0 ante el Almeria le valió alcanzar la punta de La Liga, pero el foco estuvo en el zaguero que puso punto final a su campaña. Las lágrimas fueron incontenibles en un año marcado por su escandalosa separación de Shakira y a diario surgen episodios sobre el tema.

La novedad del retiro de Piqué tomó por sorpresa a muchos, auqnue el ahora ex futbolista había perdido la titularidad en el conjunto que dirige su ex compañero Xavi Hernández. La noticia rebotó en todo el mundo y alguien que fue al hueso con el español fue Alejandro Fantino en su programa, Multiverso Fantino.

El conductor se preguntó, “¿se retiró Piqué?” y sus compañeros le respondieron que sí, a sus 35 años. De inmediato, llegó una catarata de críticas de Fantino. “Puedo hacer una pregunta. ¡¿Qué me importa?! Está todo el país hablando de que se retira y ¡qué me importa que se haya retirado el pelotudo de Piqué!. Qué me importa que lo más importante que haya hecho haya sido salir con Shakira. Qué me importa, colonizados del orto, basta de hablar de Piqué. Es más importante cuando se retiró el ‘Indio’ Arévalo que el retiro de Piqué. Qué me importa”.

* La despedida de Piqué en el último partido del Barcelona

Los compañeros de Fantino le recordaron que Piqué fue un campeón del mundo con España en el 2010, pero eso no tranquilizó al comunicador que agregó munición gruesa: “Dejen de romper las pelotas todos los grandes de televisión, ‘se retiró Piqué', ‘se retiró Piqué'. Me importa más el número cuatro de Chacarita Juniors que Piqué. ¡Basta loco, basta!”.

Cada vez más molesto por el tema, Fantino disparó: “Díganme cosas importantes de jugadores importantes. ¿Lo conocés a Piqué? ¿Lo viste jugar a Piqué?”. Sus compañeros indicaron que sí, aunque se alinearon con el pensamiento al expresar que, “para mí Piqué era el de Shakira y el evasor de impuestos”. Luego el conductor del programa insistió: “Pero, ¿quién es Piqué? ¿A quién le importa Piqué? Compró la Copa Davis, basta, ya basta”.

Piqué decidió su retiro y este sábado recibió una cálida despedida de la afición del Barcelona, su casa desde 2008 y el club en el que ganó todo. Allí disputó 616 partidos, convirtió 53 tantos y brindó 15 asistencias. Entre sus títulos con el equipo culé se destacan las tres Champions League en 2008/2009, 2010/2011 y 2014/2015, y se suman las tres consagraciones en el Mundial de Clubes en 2009, 2011 y 2015.

* La emotivas palabras de Piqué hacia la afición culé

Mientras tanto Piqué este lunes se ausentó a la quinta reunión con Shakira y sus asesores legales para resolver la división de bienes y la custodia de sus hijos. La disolución de la relación sigue entregando novedades casi a diario por el imán que generan ambas figuras. Desde junio pasado cuando los dos comunicaron que la pareja se había terminado las novedades no dejaron de correr.

Shakira primero quiso que los hijos de la pareja se muden con ella a Miami, pero debido a que tienen que terminar su actual ciclo escolar se quedaron en Barcelona y ella regresó a dicha ciudad para poder estar cerca de ellos. En los últimos días también trascendió que la colombiana se habría molestado al negar un supuesto interés de Piqué por el estado de salud de la cantante.

En tanto que el clima creció en tensión en estos meses ya que Piqué no tuvo reparos en mostrarse con su nueva pareja, Clara Chia Martí, 12 años menor que él, quien trabaja en la empresa del ex futbolista, Kosmos, que se encarga de la organización de eventos. La joven ya tuvo contacto con los hijos de Piqué y de Shakira, otro dato que tampoco le gustó a la artista colombiana.

