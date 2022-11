La decisión de Gerard Piqué que elevó al máximo la tensión con Shakira: la reunión que se convirtió en “cumbre drama”

Shakira y Piqué no logran ponerse de acuerdo tras elegir caminos separados

Gerard Piqué decidió colgar los botines intempestivamente el último sábado, cuando disputó su último partido como futbolista profesional en la victoria del Barcelona 2-0 ante el Almería por la Liga de España. La determinación parecía una jugada que podía abrirle la puerta a un acuerdo entre el futbolista, de 35 años, y Shakira, su ex esposa, en medio de la separación y la puja legal por la custodia de sus hijos (Milan y Sasha) y la división de bienes.

Sin embargo, 48 horas después de su último acto como deportista, cuando estaba prevista la quinta reunión entre las partes para zanjar diferencias, y con la artista esperanzada en que con el zaguero retirado podría cumplir su deseo de afincarse definitivamente en Miami, la tensión se elevó al máximo. Es que el campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 no se presentó. En su lugar envió a su abogado, Ramón Tamborero, quien lo representó ante la cantante y Pilar Mañé, su asesora letrada.

Según informó Telecinco, tal vez confiada en un marco amable y proclive a definir la situación, Shakira había preparado un catering de aperitivos, pero la ausencia de Gerard enturbió el clima y el cónclave se transformó en “cumbre drama”, tal como describió la cronista del programa Fresh, ya es mediodía, del citado canal español. Mañé no dio declaraciones al momento de llegar al lugar, pero sí lo hizo Tamborero, y ofreció detalles del punto más álgido de la puja. “Esperemos llegar a un acuerdo. Hay mucha voluntad, sino no estaríamos aquí”, expresó en primera instancia. “¿El problema es lo de Miami?”, le consultaron. “Parece ser. Él quiere ser un padre presente, como lo ha sido”, concluyó, dando a entender que el ahora ex marcador central no piensa ceder.

¿En qué situación se encuentra la división de bienes? Luce al menos más encaminada. Según Celebrity Net Worth, la cantante acumularía más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son cuantiosos, aunque inferiores. Su patrimonio superaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa dedicada a la organización de eventos.

Desde que estuvieron juntos compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4.8 millones de dólares. Luego, en 2015, adquirieron otro inmueble cerca del Camp Nou, el estadio del equipo culé, tasada en USD 5.3 millones.

En medio de la separación de la pareja

Sin embargo, no se incluyen en el tironeo judicial las propiedades que ellos poseían antes de comenzar su relación, que comenzó en 2010 y duró 12 años. El zaguero tiene una casa que cuenta con tres plantas y también vale cerca de 5 millones de dólares. En tanto que la colombiana cuenta con la mansión en Miami a la que se quiere mudar, que orilla los USD 14 millones.

El ítem que generó rispideces es un avión tasado en alrededor de 20 millones de dólares. Se trata de un Learjet 60XR con capacidad para llevar hasta 10 pasajeros. Cuenta con un dormitorio con dos camas, una sala de estar con TV plasma y un comedor muy confortable. Tiene un precio chárter por hora estimado de 4.500 dólares. Cuando entró en escena se convirtió en el bien más costoso que compraron mientras mantuvieron el vínculo amoroso. He ahí la cuestión.

No obstante, para lo material parece haber solución. El desacuerdo continúa siendo la definición sobre el hogar de los niños, que comenzaron el nuevo ciclo lectivo en Cataluña.

