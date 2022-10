La reacción de Lisandro Martínez cuando le dijeron que el Mundial de Qatar podría ser el último de Lionel Messi

* Lisandro Martínez habló sobre Lionel Messi de cara al Mundial de Qatar 2022

Lisandro Martínez ha sido una de las grandes apariciones en la Selección de Lionel Scaloni y lo demuestra día a día en el Manchester United, donde los seguidores del equipo inglés suelen corear “argentino, argentino” en las tribunas de Old Trafford, reconociendo la entrega y el buen juego del marcador central que quiere ganarse un lugar en la lista final para el Mundial de Qatar.

El defensor de 24 años, quien llegó desde el Ajax a la Premier League en un pase récord (casi USD 60 millones), habló de las esperanzas depositadas en el capitán, Lionel Messi, de cara a la Copa del Mundo y bromeó tras la consulta del periodista Diego Monroig (ESPN) sobre la aventura final de La Pulga con la Albiceleste: “¿Cómo que va a ser su último Mundial? Está loco, no lo vamos a dejar que sea el último. Sin duda que va a ser muy especial. Creo que Leo se está preparando muy bien, feliz y que disfruta. Sin duda que vamos a ir a la guerra por él”.

El hombre nacido en Gualeguay con pasado en Newell’s y Defensa y Justicia en el fútbol argentino se ve dentro de la Scaloneta para la cita máxima que comenzará el 20 de noviembre en Qatar y además ya fue parte del plantel que ganó la Copa América 2021 en el Maracaná.

“Varias selecciones vienen trabajando muy bien, como la nuestra. Brasil, Francia y Alemania siempre tienen proyectos interesantes. España también juega muy bien al fútbol. En un Mundial vos podes ser favorito, pero en una mala noche quedás afuera. Tenemos que seguir trabajando con esta humildad que nos viene dando resultados e ir partido a partido”, indicó Lisandro acerca de los candidatos al título en la Copa del Mundo.

Sobre sus recuerdos como espectador de otros Mundiales, Martínez recordó el de Brasil 2014 (Argentina fue subcampeona) y contó su experiencia: “Estaba en la pensión de Newell’s con todos los chicos y llorábamos. Es el recuerdo que me quedó grabado. Lamentablemente no se pudo coronar en ese Mundial, pero hicieron todo para ganarlo y no quiso entrar”.

La relación con Cristiano Ronaldo

Martínez tiene un privilegio que muy pocos pueden darse. Comparte equipo en Manchester con CR7 y en la Selección, con Messi. La oportunidad de tener frente a frente a dos de los mejores futbolistas de la historia. “Para mí es un orgullo también tener al lado a estos grandes jugadores y compartir el día a día, pero también uno aprende y eso es lo lindo. Uno absorbe conocimientos de estos jugadores que ganaron todo y quieren más. Tienen una mentalidad admirable y eso hace que uno de el máximo”, expresó el zaguero entrerriano.

Acerca de la impresión que le causó el portugués cuando se incorporó al United, Lisandro relató: “Desde el primer día Cristiano me ha tratado muy bien. Es una excelente persona, muy amable, con un carisma muy lindo. Todo el tiempo está sacando sonrisas y haciendo reír a la gente. A la vez es muy profesional, siempre llega temprano y es el último en irse. Con las comidas se cuida muchísimo. Eso habla de lo que fue su impresionante carrera”.

Las lesiones de cara a Qatar 2022.

“La verdad es que me siento un poco angustiado por ellos (Paulo Dybala y Ángel Di María) porque son jugadores muy profesionales que dan lo mejor de ellos por el fútbol. Pero sé que se van a recuperar rápido”, indicó sobre sus compañeros que sufrieron lesiones musculares en sus equipos.

En su reflexión, Lisandro aclaró: “Es inevitable no pensar en lesiones porque son parte del fútbol también. Pero hay que enfocarse en lo bueno, rodearse de buena energía, que eso va a llevar a que las lesiones sean menores. Hay que tratar de seguir de esta manera, pensando en lo mejor”.

