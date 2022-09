El elogio de Pep Guardiola a Lisandro Martínez en la previa al clásico de Manchester

Pep Guardiola elogió a Lisandro Martínez, defensor argentino del Manchester United

El domingo, en la Premier League, se vivirá uno de los partidos más atrapantes del fin de semana. En el Etihad Stadium se dará una nueva edición del clásico de Manchester, donde el City buscará treparse a la cima del torneo a costa de un irregular United.

En la conferencia de prensa previa al derby, el director técnico Pep Guardiola fue consultado por uno de los temas que más sonó durante el pasado mercado de pases: el fichaje de Lisandro Martínez por los Diablos Rojos y su estatura para jugar de marcador central. El estratega español se deshizo en elogios para con el futbolista de la selección argentina y minimizó la diferencia de altura con Erling Haaland, una de las principales amenazas en ofensiva de los Ciudadanos.

“Erling es más alto, eso es seguro, pero no se trata solo del tamaño”, comenzó su relato el ex Barcelona. El goleador noruego mide 1.94, mientras que el ex Defensa y Justicia 1.75 (19 centímetros de diferencia). Y luego, añadió: “Me gusta cuando la gente subestima a los jugadores por su tamaño. Él les puede decir ‘Estoy aquí ‚y soy un buen jugador’. Es un gran jugador, con buena mentalidad y agresivo. El United gasta este dinero, Erik (Ten Hag) lo conoce y no hay dudas al respecto”.

Manchester United, por expreso pedido del entrenador (lo dirigió en su exitoso paso por Ajax de Países Bajos), pagó aproximadamente 67 millones de euros por el pase del zaguero zurdo. “No es la primera vez que juega con delanteros más altos, seguro que en Holanda hay muchos; pero claro en los centros Erling es más alto, así que veremos qué pasa”, concluyó. Haaland, con 11 gritos, es el máximo anotador del torneo, aventajando por cinco al serbio Aleksandar Mitrovic (Fulham) y al inglés Harry Kane (Tottenham), sus más inmediatos perseguidores.

“La calidad que tienen ha sido clara, obtuvieron muy buenos resultados contra los mejores equipos, Southampton, Arsenal en casa, Liverpool en casa. El impulso está ahí. No tengo que decir nada antes de los grandes partidos, hay planes para atacar y defender y eso es todo, siempre creo que es una gran oportunidad para expresar nuestras habilidades que tienen, frente a miles, millones de personas. Lo hacemos. para ellos, seamos nosotros mismos, lo que somos como futbolista”, analizó Guardiola en la previa al Clásico.

