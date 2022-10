Atlético Tucumán defiende la cima de la Liga Profesional en su visita a Patronato de Paraná: hora, TV y formaciones

El Decano buscará una victoria en Paraná (@ATOficial)

El puntero Atlético Tucumán será visitante de Patronato de Paraná, que pese a estar a un paso del descenso viene de eliminar a River Plate en la Copa Argentina, en un partido por la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que promete un emotivo desarrollo.

El compromiso se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grela, en la ciudad de Paraná y con presencia de público “neutral”, desde las 15:30, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

Atlético Tucumán es puntero con 41 unidades, seguido por Racing con 40 (un partido más jugado), Boca Juniors con 39, Huracán y Gimnasia (un cotejo más) 37.

A falta de seis fechas por jugarse se enfrentan a un equipo como el tucumano que va en busca de un inédito título ante otro, como Patronato, que está cada fecha más hundido en la tabla de promedio y tiene futuro de Primera Nacional.

Las realidades de ambos no permiten especulaciones y con esa premisa es obvio que cada uno con sus armas irá por los tres puntos, no pueden guardarse nada, porque Atlético los tiene a Racing y un gigante como Boca pisándole los talones, mientras Patronato hace cuentas y los números no le cierran.

Atlético ya no es “sorprendente”. El equipo que dirige Lucas Pusineri, quien pasó un mal momento esta semanal sufrir un violento robo su familia que vive en Buenos Aires, es una realidad y es puntero desde casi el inicio de la LPF.

El “ya se va a caer” o el “no va aguantar” la presión van quedando de lado al observar su notable campaña con 41 unidades, apenas dos reveses y una campaña de local invicta con un 75% de eficacia.

El puntero tiene la experiencia del arquero boliviano Carlos Lampe, un zaguero como Bruno Bianchi, la categoría de Ramiro Carrera y un poder ofensivo con Ignacio Maestro Puch, Augusto Lotti y Cristian Menéndez, entre otros atributos.

Restan seis fechas, todo puede pasar, no hay adversarios fáciles y cualquier puede complicar, pero los jugadores del “Decano” saben que están muy cerca de entrar en la historia del fútbol argentino y no quieren desaprovechar una coyuntura que podría no presentarse nunca más.

Patronato, con Facundo Sava como entrenador, dio el gran golpe y eliminó a River (2-2 y triunfo con remates desde el punto penal) y ahora jugará ante Boca en semifinales en Copa Argentina. Un hecho histórico.

Pero Patronato vive otra realidad con el descenso a la vuelta de la esquina. Posee el promedio más bajó, está perdiendo la categoría hoy junto a Aldosivi, y de los 18 puntos que le quedan por jugar debe sacar casi todos par salvarse.

Es un equipo que tiene una buena propuesta con Sava, lo demostró ante River. pero las dos campañas anteriores lo ponen al borde del precipicio y solo espera un milagro, como que la AFA cancele los descensos, algo que asoma como improbable.

En Atlético la duda es Gastón Gil Romero o el colombiano Andrés Balanta en la zona media por el suspendido Guillermo Acosta, mientras que Lampe regresa del seleccionado de Bolivia y va por Tomás Marchiori, Martín Garay por Jonathan Sandoval y Bianchi por Manuel Capasso,

En el historial jugaron siete veces con dos triunfos para cada uno y tres empates.

Probables formaciones

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Justo Giani, Tiago Banega, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Jonathan Herrera y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero o Andrés Balanta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Augusto Lotti. DT; Lucas Pusnieri,

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Ariel Penel.

Cancha: Patronato

Hora de inicio: 15:30

TV: ESPN Premium.

POSICIONES

Con información de Télam

SEGUIR LEYENDO