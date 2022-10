Las perlitas del clásico: los memes de San Lorenzo a Huracán, el enojo de Ortigoza en pleno festejo y la vestimenta de Insúa

En el Nuevo Gasómetro, los Cuervos deliraron por la victoria de San Lorenzo ante Huracán: fue 1-0 gracias al gol de Ezequiel Cerutti. Como era de esperarse, los fanáticos del Ciclón festejaron el triunfo clásico que además mantuvo alejado de la cima del campeonato a su eterno rival.

Las redes sociales se encendieron con memes y cargadas de todo tipo. Inclusive la cuenta oficial de los de Boedo realizó un par de posteos para celebrar y gastar a los del Globo. “ESO YA SE HA VISTO”, fue el mensaje irónico con la placa del resultado final. “Hoy 1° de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Un cálido saludo, entonces, a todos los abuelos y abuelas del Ciclón. Y a sus nietos, que les alegran la vida todos los años”, fue la indirecta para sacar chapa de su paternidad con Huracán.

El clima en la cancha estuvo caliente. Durante la acción, un grupo de allegados visitantes que se apostaron en la zona alta de la Platea Norte se cruzaron con algunos simpatizantes locales. Hubo cruce de palabras, insultos, amenazas y hasta alguna piña en el aire. Los efectivos policiales tuvieron que intervenir para que la cosa no pasara a mayores.

Disturbios en el Nuevo Gasómetro

Néstor Ortigoza, que entró en el segundo tiempo y tuvo varios cruces con Federico Fattori, declaró tras el 1-0 a favor: “Lo disfruté un montón. La gente banca y apoya, pero siempre hay uno o dos boludos que hablan de más y tratan de ensuciar. Yo amo este club y a esta gente. Un clásico así se disfruta”.

Al mismo tiempo, expuso su fastidio porque no lo mencionaron por los altoparlantes: “Pasa de todo. Imaginate que hoy se olvidaron de decir mi nombre, el que transmite. ¿Es de San Lorenzo o de Huracán el que transmite, el que dio la lista? (por la voz del estadio). Pero no pasa nada, uno está contento, mira para los costados y sabe que hay mucha gente que acá tira para adelante y quiere que San Lorenzo esté bien. Yo me abrazo a esa gente”.

Ortigoza después del clásico contra Huracán

Finalmente, apeló al suspenso cuando le consultaron si había sido su último clásico: “El fútbol es fútbol”, se limitó a responder.

Otra de las perlitas del encuentro tuvo como protagonista a Rubén Darío Insúa. El entrenador azulgrana se fue feliz por el triunfo de sus dirigidos, que llevaban seis encuentros sin hacerlo. Y además por cortarle un invicto de diez duelos a su acérrimo oponente. En el transcurso del match, tuvo un cruce verbal con Lucas Merolla, capitán quemero que advirtió al árbitro porque hablaba de más. El Gallego lo vivió como un hincha más: usó una camiseta alternativa. Así es, el DT del Ciclón apareció con la remera negra (segunda suplente) del equipo.

Rubén Darío Insúa, como un hincha más con la camiseta puesta





LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE SAN LORENZO ANTE HURACÁN

























































