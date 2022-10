La patada que hace sufrir a Scaloni: Dybala chocó con Lautaro, salió rengueando y encendió las alarmas antes del Mundial

Así fue el cruce entre Lautaro Martínez y Paulo Dybala

Lautaro Martínez y Paulo Dybala hicieron preocupar a Lionel Scaloni: durante el partido entre Inter y Roma disputado en el Giuseppe Meazza de Milán por la octava jornada de la Serie A, el cordobés salió lesionado tras un cruce del Toro. El dolor fue en su pie izquierdo, luego de que el ex delantero de Racing lo impactara tras su anticipo. La Joya, que convirtió el tanto de los capitalinos, tuvo que pedir el cambio.

En la primera parte, Federico Dimarco había puesto en ventaja al Neroazzurro, que contó con Martínez entre sus titulares y Joaquín Correa como suplente. En el elenco romano, Dybala fue inicial y convirtió el tanto del 1-1 a los 39 minutos. La acción de la disputa e infracción involuntaria de Lautaro se produjo a los 10′ del complemento: el ex Palermo y Juventus debió pedir auxilio médico y retirarse del campo de juego. El 10 del Inter, que en un primer momento quedó tendido en el campo (tal vez simulando para evitar la sanción del árbitro), se acercó hasta la posición de su compatriota y mostró preocupación por su estado.

El de Laguna Larga no quiso perderse la última gira de la Selección por Estados Unidos. Sin embargo, como arrastraba una distensión muscular, Scaloni no pudo utilizarlo ni en la victoria ante Honduras en Miami ni en la otra, ante Jamaica, en Nueva Jersey. La idea fue no arriesgarlo en lo físico para evitar problemas con la Roma en su regreso.

El gol de Paulo Dybala contra el Inter

Restan 52 días para que Argentina debute en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita y el cordobés de 28 años es uno de los apuntados por el cuerpo técnico albiceleste en la nómina preliminar del seleccionado nacional. A la espera de las confirmaciones de Scaloni para la lista de 26 que viajarán a Qatar, ahora el DT se mantendrá en vilo hasta que se sepa cuál es el estado físico de uno de los jugadores que más repuntó en el último tiempo para ganarse su consideración.

“Pensé en la Selección a la hora de elegir la Roma. Mou (Mourinho) me llamó varias veces y después me terminó convenciendo el director deportivo”, confesó Dybala, quien no fue convocado para la Copa América que Argentina ganó en Brasil el año pasado pero sí estuvo presente en la Finalissima frente a Italia, en la que sentenció la historia con el tercer gol (fue 3-0 en Wembley).

Si uno repasa los números, convocatorias y actualidad, puede afirmarse que sobre la mesa están en discusión las citaciones del Papu Gómez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Nicolás González y Ángel Correa. De estos nueve nombres posiblemente salgan ocho convocados para la Copa del Mundo.

Si se toma como parámetro elecciones recientes, preferencias históricas, influencias grupales y necesidades deportivas, Papu Gómez, Álvarez, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala parecen estar en el radar de las fijas. ¿Entre Fernández y Palacios será el lugar en disputa? ¿O la pelea radica entre Ángel Correa, el Tucu Correa y Nicolás González? La lesión de cualquiera de los mencionados puede llegar a cambiar el destino del resto.

