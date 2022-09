Cuál es el boleto más disputado en la lista de la selección argentina y las preguntas que Scaloni resolverá días antes del Mundial

Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 14 de noviembre para entregar la lista definitiva

Hay tres nombres para dos puestos en el arco. También hay un trío de defensores que sueñan con tener su oportunidad. Pero hay un boleto, casi como el ticket dorado dentro del chocolate, que es el más buscado por los futbolistas de la selección argentina. El dilema más grande que deberá resolver Lionel Scaloni de aquí hasta que el 16 de noviembre se vea exigido a presentar la lista definitiva para el primer partido que se iniciará apenas seis días más tarde.

Entre el mediocampo y el ataque, permanece ese pasaje latente que estará atado a una pregunta que sólo el entrenador y su cuerpo técnico tiene en la cabeza: ¿Cuántos futbolistas citará por línea? En base a esa respuesta se empezará a entender quiénes batallarán por los últimos asientos disponibles.

Supongamos entonces que habrá tres arqueros que saldrán de Dibu Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli y Juan Musso. ¿Será en ese orden la preferencia? Difícil dejar afuera al 1 de River que sostuvo el proceso de la Scaloneta al tapar un penal clave ante Paraguay en la Copa América del 2019.

De todos modos, quedarán 23 espacios disponibles para futbolistas de campo, con una defensa que tiene 7 de sus 8 tickets disponibles casi picados. Y un interrogante que todavía no está esclarecido: ¿Sumará un defensor más al recorte final?

En ese caso, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña son números puestos. Con Juan Foyth, Gonzalo Montiel y, más atrás, Lucas Martínez Quarta en pugna por el sitio disponible. Un trazado lógico podría ser citar al hombre de Villarreal que da opciones como lateral y central –e incluso como centrocampista–, dejando un espacio más para el disputado mediocampo y la ofensiva.

Foyth aporta múltiples variantes al DT pero una lesión en la rodilla lo tiene en jaque rumbo a Qatar (Foto: Reuters)

Si esta teoría se impone, quedan 12 cupos por resolver: Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Guido Rodríguez son número puesto de la mitad en adelante. Entonces, el álbum apenas tiene ocho figuritas para completar.

Y acá empieza a correr una puja que tiene en la mesa de discusión a Papu Gómez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Nicolás González y Ángel Correa como principales exponentes. Nueve personas para ocho asientos. El check in más disputado para Qatar.

Claro que esto es un planteo tentativo que pasa por arriba de dos hechos que modificarían el tablero: una inesperada lesión de todos los que están en la mira y que en defensa los convocados sean nueve, en vez de ocho. “Nos reunió y nos dijo que se le va a hacer muy difícil porque el equipo lo hizo muy bien todo este tiempo y no fuimos solo 24, 25 o 26 jugadores los que estuvimos; fuimos más de 30 y que para él va a ser difícil”, fue el mensaje que expresó Lionel Scaloni durante la última gira por Estados Unidos según reveló Nicolás Tagliafico.

Exequiel Palacios, de buen presente en Alemania: ¿pelea con Enzo Fernández o habrá espacio para los dos? (Foto: Reuters)

Si se toma como parámetro elecciones recientes, preferencias históricas, influencias grupales y necesidades deportivas, Papu Gómez, Álvarez, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala parecen estar en el radar de las fijas. ¿Entre Fernández y Palacios será el lugar en disputa? ¿O la pelea radica entre Ángel Correa, el Tucu Correa y Nicolás González?

Las estadísticas también tendrán su parte, algo que en la balanza de Montiel empezó a pesar. El lateral, titular en la final de la Copa América ante Brasil y un habitué de casi todo el ciclo, suma apenas dos partidos desde el inicio en el Sevilla durante este semestre. Hasta hace apenas unos meses era una fija, pero la inactividad le puede jugar en contra, aunque no hay que pasar por alto que Foyth fue una fija en Villarreal hasta que una contusión postraumática en su rodilla izquierda incluso lo puso en duda para llegar a la Copa del Mundo porque se lo espera de vuelta en cancha hacia finales de octubre.

“Llegado el momento de dar la lista tenemos que ver como están los jugadores. Tenemos a algunos que hoy no están, como Juan y Exequiel, por lesión y tenemos que ver cómo llegan para después tomar decisiones”, aclaró Scaloni en la conferencia de la gira antes de Estados Unidos. “El caso de Juan es particular porque puede jugar de lateral, central en línea de tres o cuatro, te da muchas posibilidades. En su momento estaba en un gran nivel, pero todo lo que pase a futuro es inútil porque no sé cuánto va a estar de baja. No sé si puede llegar en condiciones”, analizó.

Montiel, un habitué del ciclo Scaloni, está con pocos minutos en Sevilla (Foto: Reuters)

Precisamente Palacios era uno de los que iba a estar pero que quedó marginado por una lesión muscular. Fue una fija a lo largo del semestre el DT suizo Gerardo Seoane como titular o ingresando en el complemento en todos los partidos hasta este percance físico. Scaloni también le dio confianza con 10 presencias en 18 duelos de las Eliminatorias, además de sumar minutos en 4 de 7 juegos de la Copa América 2021. Sin dudas, uno de los preferidos del técnico.

“Todos los convocados tienen chances de jugar. Ya lo hemos tenido con nosotros. Valoramos que pueda tener su chance, está en el grupo y es un jugador que puede aportar cosas al igual que Exequiel Palacios que no pudo venir por la lesión. Ya veremos al momento de decidir”, dejó entrever el propio DT sobre una posible disputa mano a mano entre los dos ex River. “Me preocupa que se recupere y llegue bien”, insistió sobre el Pala.

González, uno de los grandes descubrimientos de Scaloni, estuvo con problemas físicos en el último tiempo que lo pusieron en un terreno incómodo (Foto: Reuters)

Y si de situaciones físicas hay que hablar no se puede pasar por alto la situación que rodea a Nico González. Llegó a la última citación por la ventana, tras esforzarse en Fiorentina para sumar minutos a casi un mes de su anterior partido tras una serie de problemas físicos que lo pusieron en jaque. Descubrimiento de Scaloni, rendidor en distintos puestos en la cancha, también es un puntal anímico del grupo como quedó claro en la serie camino a Qatar de Amazon Prime que muestra detalles del plantel. “Al tener la suerte de poder elegir los jugadores, los aspectos futbolísticos son fundamentales, lógicamente, pero también después están los aspectos personales, en el grupo y nosotros eso lo miramos mucho. A mí me interesa sabiendo que el poco tiempo que estamos es importante que estemos bien”, lo resumió en ese documental el propio DT.

Algunos que fueron piezas habituales del proyecto de la Scaloneta como Lucas Alario, Nicolás Domínguez, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos o recientemente Thiago Almada –que sedujo al equipo de trabajo– estarán siguiendo las novedades más alejados del foco principal. Un golpe de timón o una eventualidad podría acercarlos al sueño mundialista.

Habrá en la planilla del DT un argumento táctico para definir este último boleto en disputa, pero también correrán por esos días los vientos del presente absoluto. Los que combinan torneos locales con internacionales tendrán unos diez partidos para meterle presión a Scaloni, Walter Samuel, Roberto Ayala y compañía. Mostrar que llegan de racha y no pueden ser desaprovechados. Algunos, incluso, podrían aspirar a una hilvanada de partidos épicos que los empuje a una discusión de la que hoy no son parte. Un escenario de nivel estelar, apto de portada de diarios, para dar un batacazo que hoy suena irreal. Otros tendrán que justificar que físicamente llegan en condiciones.

Lo cierto es que a menos dos meses del Mundial, la lista está casi definida en la cabeza del entrenador pero el destino todavía está abierto para los volantazos, los infortunios y, por qué no, alguna sorpresa tantas veces descartada.

El cuerpo técnico de la selección argentina durante la última gira por Estados Unidos: en las próximas semanas deberán presentar la lista preliminar (Foto: @lioscaloni)

SEGUIR LEYENDO: