Un jugador de la selección argentina contó su temor al enfrentar a Messi antes del Mundial: “Si se nos lesiona estamos al horno”

Messi jugará en Qatar su último Mundial (REUTERS/David Klein)

La cuenta regresiva marca que sólo restan 65 días para el Mundial de Qatar 2022. Y una de las selecciones que se presenta como candidata por sus recientes logros es Argentina. De la mano de Lionel Messi, el equipo que conduce Scaloni viene de ganar la última Copa América y superó a Italia en la Finalissima que se disputó en el estadio de Wembley.

En las últimas horas, el DT del seleccionado dio la lista de los jugadores que participarán de los últimos dos amistosos previos a la Copa del Mundo en Medio Oriente y uno de los que fue citado por el entrenador es Nehuén Pérez. El joven defensor que milita en el Udinese del Calcio italiano es uno de los mejores proyectos a futuro y es por eso que Scaloni lo tiene en consideración a pesar de que no sería parte de la lista mundialista.

Pérez, de 22 años, habló sobre la importancia que tiene Messi en la Selección que buscará ser protagonista en Medio Oriente y de cómo es enfrentarlo en las prácticas. “Siempre tengo miedo de tocarlo o lesionarlo, hay que cuidarlo, ja. Si se nos lesiona estamos al horno, no tenemos que ser boludos”, dijo de manera graciosa en el podcast La Selecta.

Acto seguido, recordó cómo empezó su pasión por el combinado nacional y por el astro rosarino. “Tengo recuerdos del Mundial 2006 en adelante porque siempre mirábamos con mi papá. Lionel Messi es mi máximo ídolo y compartir plantel con él es un sueño. Me toca estar siendo convocado en los últimos llamados, estoy trabajando en mi club y en la Selección para ganarme un lugar”, agregó en relación a su sueño de estar en Qatar.

Nehuén Pérez milita en el Udinese de la liga de Italia (REUTERS/Daniele Mascolo)

La carrera deportiva de Nehuén ha sido maratónica. Después de su aparición con la camiseta de Argentinos Juniors, el Atlético de Madrid posó sus ojos en el marcador central y se quedó con su pase a cambio de una suma cercana a los 3 millones de euros. Así fue como llegó cedido al Famalicao, de Portugal, y luego se mudó a España para jugar en el Granada.

“Me tocó cambiar camiseta con Messi cuando estuve en Granada pero lo hice antes del partido. Lo contacté porque después es imposible, van todos. No me gusta cambiar con nadie pero con él es especial y encima perdimos 4 a 0. Me fui contento igual”, recordó en la entrevista. Tras un breve paso por el Aleti que dirige el Cholo Simeone, volvió a ser prestado, esta vez al conjunto de la Serie A.

En la previa a los amistosos que Argentina disputará ante Honduras ( 23 de septiembre en Miami) y contra Jamaica (el 27 en la ciudad de Nueva York), Pérez analizó cómo cambió el sentimiento hacia el seleccionado después del histórico título conseguido en el Maracaná.

“La gente muchas veces criticaba de manera injusta a la Selección pero después del título en Brasil se siente el apoyo y las cosas salen fáciles con la confianza y la calidad de los jugadores. Si uno mira, hoy en día todos los que entran lo hacen bien, y además en el grupo todos tiran para adelante, con apoyo de los que no juegan. El grupo es hermoso”, dijo.

De cara a los duelos en territorio estadounidense, hubo cuatro ausencias llamativas: dejó afuera al arquero Juan Musso, el defensor Lucas Martínez Quarta, el mediocampista Exequiel Palacios y el extremo Nicolás Gónzalez. Aunque, cabe aclarar que los últimos dos fueron marginados porque están lesionados.

