Maxi Rodríguez, íntimo: el temor en el penal ante Países Bajos, el sueño de ver a la Argentina en otra final y ¿el futuro de Messi en Newell’s?”

Maxi y Leo festejan la clasificación a la final del Mundial de Brasil en San Pablo (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Maxi Rodríguez debe ser uno de los personajes más queridos por los hinchas argentinos. Su gol ante México en el Mundial que organizó Alemania en 2006 y el penal frente a Países Bajos que depositó a la Albiceleste en la final de la edición de Brasil en 2014 forman parte de las conquistas más festejadas de la historia. Sus obras permanecen en la memoria colectiva junto a las hazañas de Maradona, el talento de Messi, la velocidad de Caniggia, el oportunismo de Batustita y las gambetas de Ortega. Tal vez, el grito agónico de Marcos Rojo ante Nigeria en Rusia podría sumarse a la lista. Es decir: La Fiera se instaló en el corazón del pueblo.

Alejado de las canchas tras su último paso por Newell’s, al ex futbolista todavía se le eriza la piel cuando habla del representativo nacional. “Tengo los mejores recuerdos de lo que viví en esa época. Creo que en la actualidad hay mucha expectativa con el equipo, pero hay que mantener la tranquilidad. Es muy difícil, porque hay mucha ansiedad por el primer partido, pero imagino que Argentina va a hacer una muy buena Copa del Mundo”, deslizó con nostalgia en diálogo con Infobae.

Durante su carrera defendió los colores de La Lepra, Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol. Pero la camiseta que más lo representa es la albiceleste. Con una sinceridad notable, Maxi reveló que aquellos goles que marcó contra el combinado azteca y la Orange no los pudo disfrutar como le hubiera gustado. “Estaba con un cagazo terrible por lo que significaba el Mundial”, recordó. Sin dudas, aquella caminata en el Arena do Sao Paulo marcó un hito que por desgracia no terminó con el desenlace esperado. Sin embargo, el mérito de haber logrado el boleto hacia la final está guardado entre sus tesoros más valorados. “El nerviosismo siempre lo tiene el jugador, porque lo tiene el ser humano. Y creo que los chicos de ahora lo deben tener. Sobre todo los que van a jugar su primer Mundial. A mí me tocó estar en momentos claves y hacer goles importantes; pero disfruto de la Selección desde otro lado. Cuando los vuelvo a ver, los vivo con más tranquilidad; aunque a medida que pasa el tiempo me voy poniendo más nervioso porque quiero que empiece el primer partido”, remarcó.

Durante sus participaciones en las ediciones del 2006, 2010 y 2014, el ex Newell’s tuvo como compañero a Lionel Messi. Fue uno de los privilegiados en conocer en profundidad el progreso del mejor jugador del planeta. “Fue cambiando mucho. Ahora está más maduro por la experiencia que tiene y sabe llevar la presión de otra manera. Es algo que nos pasó a todos desde que comenzamos a jugar al fútbol, pero él desde muy chiquito empezó con una responsabilidad muy grande. Leo está bien, muy tranquilo y se nota que está disfrutando este momento. Es nuestro as de espadas y está bien rodeado. Por el bien de la Selección, siempre queremos que le vaya bien, porque es nuestra bandera. Esperemos que sea el Mundial de Leo y de todos los argentinos”, analizó.

En vísperas de lo que será la participación de La Scaloneta en Qatar, los ídolos populares están unidos por el lazo leproso. Sus conversaciones íntimas se amparan en su pasión por la entidad rosarina y la ilusión nacional: “Hablamos seguido. Tanto con él como con los chicos que están a su lado. Tratamos de cambiar el foco para evitar la presión, pero siempre sale el tema de la Selección. Sobre todo cuando falta muy poco para el comienzo del Mundial. Él sabe que lo vamos a estar apoyando junto al resto de sus compañeros, que vienen haciendo un trabajo bárbaro”.

En este sentido, la pregunta inevitable sobre el posible arribo de La Pulga al fútbol doméstico decantó en la sonrisa cómplice de La Fiera. “Pensé que no me lo iban a preguntar porque esas cosas me las consultan a 300 kilómetros”, deslizó antes de tomarse una pausa para buscar las palabras adecuadas. Una carcajada que le dio tiempo para pensar la respuesta sin exponer a la leyenda internacional: “Lo hablamos, pero es difícil referirse a este tema porque siempre deja un título. Ahora hay que disfrutarlo como jugador de la Selección. Sinceramente, siempre está la ilusión de todos. Creo que si Leo en algún momento llegara a jugar en el fútbol argentino, lo hará con la camiseta de Newell’s. Pero si no se da, no pasa nada. Son decisiones muy personales que vamos a respetar, porque es difícil estar en su lugar”.

La histórica imagen de los argentinos celebrando el triunfo ante Países Bajos (Foto: Clive Rose/Getty Images)

A poco más de dos meses para que la pelota comience a rodar por los estadios del país del Golfo, Maxi Rodríguez entiende que “será un torneo diferente”. “Creo que los jugadores van a llegar en muy buen estado por la fecha en que se organizó. No van a tener tanta carga física, y eso favorece mucho. Igualmente, cuando comienza el Mundial todo es diferente. A partir de ese momento pasa al olvido cómo llegó cada equipo. Algunas veces hemos llegado muy bien y otras veces hemos llegado con dudas, pero siempre estuvimos a la altura. Hay que entender que cada partido es una final y ojalá que esta vez se llegue lo más lejos posible”, analizó.

Para él, uno de los argumentos más sólidos que alimentan la esperanza argentina se basa en “la confianza y armonía” que generó el cuerpo técnico. “El equipo sabe a lo que juega. Es algo que tiene claro... Lo mejor que le puede pasar a un equipo es saber a lo que juega. Creo que Scaloni armó un lindo grupo que transmite armonía. Siempre en la Selección tuvimos lindos grupos, pero en este caso creo que se puede volver a llegar a una final. Y es lo que queremos todos”, enfatizó.

Maxi sostiene que a la Copa del Mundo “hay que llegar con partidos y rodaje”. “Ellos van a buscar eso, porque cuando uno es jugador quiere llegar con una cierta cantidad de partidos encima. Cada uno sabe cómo prepararse, porque un Mundial es lo más lindo que puede vivir un futbolista y nunca sabe cuándo lo podrá repetir. La clave es que vivan el torneo como si fuera el último”.

El certamen que reunirá a los mejores futbolistas del planeta será el último gran desafío de Messi. Y el invicto de los 33 compromisos de La Scaloneta mantiene encendida la llama de la ilusión. Por lo tanto, cuando el ex atacante intentó dar los posibles candidatos al título, su corazón lo llevó a ignorar a las potencias de Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil y España, entre otras. “No soy de mirar tanto al resto de las selecciones. Creo que hay equipos que van a dar pelea, pero yo miro lo mío porque tengo mucha esperanza en Argentina. Creo que hay un plantel para llegar a la final, sin importar el rival que le toque”. A menos de tres meses del inicio del Mundial, La Fiera mostró los dientes.

SEGUIR LEYENDO