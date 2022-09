La pregunta de Alina Moine a Beccacece sobre el conflicto con Gallardo y los rumores de Boca Juniors

La conductora recordó el cruce entre el DT de Defensa y Justicia y el de River y lo que se generó

Sebastián Beccacece está atravesando sus últimos partidos como DT de Defensa y Justicia. El entrenador ya anunció que se alejará del club de Florencio Varela una vez que termine el torneo de la Liga Profesional y por la fecha 17 igualó sin goles ante San Lorenzo.

Una vez que terminó el encuentro, Beccacece atendió al noticiero de ESPN que conduce la periodista Alina Moine. Más allá de hablar de lo que había dejado el juego, la conductora aprovechó la ocasión para recordar que había hablando con otro programa de la señal y si el entredicho que había tenido con Marcelo Gallardo había activado su chance como posible DT de Boca Juniors a partir de 2023.

“A partir de lo que dijiste, el hincha de Boca empezó a hablar de una postulación tuya para ir al ‘Xeneize’”. ¿Cómo lo tomaste?”, preguntó Moine. ¿Qué respondió Becca? “Primero, no sigo las redes. Yo creo que de nosotros, los entrenadores, primero hablan los futbolistas y después lo que puede llegar a demostrar y a desarrollar sus equipos. A lo largo de estos seis años en la Argentina y los que nos tocó estar en el exterior, me imagino que a la hora de algún llamado hipotético van a mirar eso”, dijo.

Y agregó: “Yo insisto, así como dije lo que expresé en la situación particular que pasó con Gallardo, también dije que era el mejor entrenador de los últimos 10 años, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero viste como es: siempre queda lo malo, lo que por ahí pasó en ese momento y no fue más que eso, una situación totalmente aislada de un juego que a lo mejor respondí por la honestidad que tengo”.

Una vez que Beccacece terminó con su explicación, el móvil desde el estadio Norberto Tomaghello se cortó abruptamente, lo que provocó el comentario de la conductora del programa. “Ay, qué pena, justo lo perdimos... porque era algo de lo que se había charlado”, mencionó Moine.

Beccacece y Gallardo se cruzaron en la primera fecha del torneo (Fotobaires)

No hay que dejar pasar que la propia periodista se metió de lleno en los comentarios que se generaron en el ambiente del fútbol argentino tras el tenso cruce que vivieron el Muñeco y el entrenador de Defensa y Justicia en el encuentro válido por la fecha inaugural del certamen. En ese duelo verbal, Beccacece le llegó a decir “quién sos” a Gallardo mientras se retiraba hacia el vestuario, luego de ser expulsado por el árbitro por evitar que un futbolista de River Plate efectúe un saque lateral.

“Para mí no se la merece nadie. El ‘quién sos’ que puede sonar despectivo y hasta creo que se lo dice para incidir en que ya lo había echado el árbitro. Cualquier técnico en el banco cuando ve una jugada de expulsión y el árbitro no la cobra, automáticamente lo agarran al cuarto y le dicen. Esto fue lo mismo. ‘Está loco, no me deja sacar el lateral’. El partido estaba 0-0, ninguno de los técnicos estaba contento con lo que estaba sucediendo y los dos estaban buscando el gol”, argumentó la periodista en ESPN.

“Se entiende lo que hizo Gallardo en ese momento. Lo que hizo Beccacece está mal, por eso el árbitro lo expulsa. Igual creo que nadie se merece una frase despectiva y no me importa si es Marcelo Gallardo o si es un técnico que está dando sus primeros pasos en la categoría H del fútbol argentino. Cuando algo suena despectivo, no me gusta para nadie. No me gustó esa actitud despectiva. Y el discurso de que porque es Gallardo no y porque es otro sí”, agregó Moine.

SEGUIR LEYENDO: